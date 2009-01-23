Şahin’den çıkan belgeyle yeni gözaltılar geldi

11. dalga gözaltılarının önemli bir bölümüne, operasyonun 10. dalgasında tutuklanan eski Özel Harekât Daire Başkanvekili İbrahim Şahin’in evinde bulunan “S-1” belgesi kaynaklık etti. Gözaltına alınan subay, astsubay ve özel timci polislerin Şahin’le bağlantılı oldukları öne sürüldü.



Astsubay aranıyor



Şahin’in evinde bulunan S-1 listesinden hareketle, dün 16 ilde eşzamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda 37 kişi gözaltına alındı. Isparta’da ise evinde arama yapılan bir astsubayın arandığı öğrenildi.



Şahin’in elyazısıyla hazırladığı bir belgeden, Ermeni Patrik Mesrob Mutafyan, Alevi örgütlerinin yöneticileri Ali Balkız ve Kazım Genç’e yönelik suikast planları ve Etlik’deki Anteras Alışveriş Merkezi’ne yönelik saldırı planı çıkmıştı. Şahin’in, “S-1” belgesinde, eylemlerde kimin hangi görevi yapacağını da el yazısıyla yazdığı iddia edildi. Operasyonda dün gözaltına alınan asker ve polislerin isimlerinin bu belgede yer aldığı ve Şahin’le bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alındığı ileri sürüldü.

Şahin’in hem telefonla hem de yüz yüzü görüştüğü iddia edilen bu kişilere, kendisine yeni kurulacak terörle mücadele başkanlığı görevinin verileceğini ve ekip kurmasının istendiğini anlattığı da bildirildi.

Şahin’in, kendisine olumlu yanıt verenlerden bazı isimleri “S-1” belgesine yazdığı kaydedildi.



Zanlılar İstanbul’da



Ankara’da gözaltına alınan, aralarında Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek ve araştırmacı Erhan Göksel’in de bulunduğu 5 kişi ile Elazığ Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Ayhan Atabek, dün uçakla İstanbul’a getirildi. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü’nde görevli polisler Z.A, B.G. ve F.V de THY’ye ait uçakla İstanbul’a getirildi.



3. iddianame gelebilir



Ergenekon ana davasının görülmesine İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediliyor.

Aralarında emekli orgeneraller Hurşit Tolon, Şener Eruygur, gazeteci Tuncay Özkan gibi isimlerin bulunduğu tutuklu şüpheliler hakkındaki ikinci iddianamenin kısa sürede hazırlanması bekleniyor.

Kulislerde, Şahin ve Şahin’in S-1 listesinde ismi geçenlere yönelik operasyona ise ikinci iddianamede yer verilmeyeceği, bu kişiler hakkında ayrı bir iddianame düzenleneceği belirtiliyor.





