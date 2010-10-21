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Şahin'den Başsavcıya: Özür dilesin

Yargıtay Başsavcısı'na en sert tepki TBMM Başkanı Şahin'den geldi.

21 Ekim 2010 03:00

T24 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının bildirisi ile TBMM'ye adeta talimat verilmeye yeltenildiğini belirterek, “Bu bildiriyi yayınlayan makamın bildiriyi derhal geri çekmesini Türk Milleti'nden ve onun temsilcisi TBMM'den özür dilemesini bekliyorum” dedi.

Japonya'ya resmi ziyarette bulunan Şahin, gazetecilerin bildiriyi nasıl  değerlendirdiğini sormaları üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın  bildiriyle “TBMM'ye adeta bir muhtıra verme girişiminde bulunduğunu” ifade  ederek, “Bu kabul edilemez bir durumdur” dedi.

Buna hiçbir kişi ve kurumun hakkının olmadığını belirten Şahin, “Haddi  de değildir” diye konuştu.

“Bu yetki devredilemez, paylaşılamaz bir yetkidir. Ve bu yetki  mutlaktır. TBMM'nin yasa koyma yetkisi ile ilgili yargısal denetimi Anayasa  Mahkemesi yapmaktadır. Anayasa Mahkemesine yargısal denetim için başvurma hakkı  da sadece Cumhurbaşkanlığı makamına ve belli sayıdaki milletvekilinin müracaatına  bağlanmıştır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının yargısal denetimde bulunma  hakkı da bulunmamaktadır. Kaldı ki bir yasa yapma teşebbüsünde bulunularak ortaya  bir metinde çıkmış değildir. Zaten bir yasal düzenlemede yoktur. TBMM'nin  saygıdeğer üyeleri, en az bu bildiriye imza atan Başsavcı kadar anayasal düzene  ve rejime bağlıdır. Cumhuriyetin temel niteliklerini korumada en az onun kadar  titizdir. Yasa yaparken, başta Anayasa, Anayasanın temel niteliklerine bağlı  kalmaya özen gösterir. Ve tabii ki yasal düzenleme yaparken mutlaka yargı  kararlarına da inceler ve ona göre karar verir. Parlamentomuzun yüzden fazla  hukukçu milletvekili vardır. Anayasa Hukuku konusunda Türkiye'nin yetiştirdiği  değerler parlamentomuzda görev yapmaktadır. O nedenle o bildiriyle TBMM'ye adeta  talimat verilmeye yeltenilmiştir. Bu kabul edilemez bir durumdur. Bu bildiriyi  yayınlayan makamın, bildiriyi derhal geri çekmesini Türk Milleti'nden ve onun  temsilcisi TBMM'den özür dilemesini bekliyorum”


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