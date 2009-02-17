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Şahin'den Almanya'ya: Dosyayı niye verdiniz?

Adalet Bakanı Şahin, Dışişleri'nden, Deniz Feneri dosyasının CHP’li Kılıç’a verilip verilmediğinin, verilmişse neden verildiğinin araştırılmasını i

17 Şubat 2009 02:00

Adalet Bakanı Şahin, Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiği yazıda Deniz Feneri dosyasının CHP’li Ali Kılıç’a verilip verilmediğinin, verilmişse neden verildiğinin araştırılmasını istedi. 
 
  
CHP, Deniz Feneri dosyasını getirtti 

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, CHP MYK Üyesi Ali Kılıç’ın Deniz Feneri dosyasını getirttiğini açıklamasıyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı’na bir yazı gönderdi.
 
Bakan Şahin’in Deniz Feneri Derneği ile ilgili Almanya’da görülen davanın dosyasını istediği hatırlatılan yazıda “Alman Federal Adalet Dairesi’nin 5 Aralık 2008 tarihli yazısında Frankfurt Savcılığının talep edilen kapsamlı adli bilgi ve belgelerin 1 aylık süre zarfında ibraz edilebileceğinin bildirildiği görülmüştür. Ancak, aradan 2,5 aya yakın bir süre geçmesine rağmen söz konusu evrak Bakanlığımıza ulaşmadığı gibi akıbeti hakkında bir bilgi edinilmemiştir” ifadelerine yer verildi.

Yazıda şöyle denildi: “Söz konusu dava dosyasının Alman makamlarınca CHP MYK Üyesi Ali Kılıç’a verilip verilmediğinin, verilmişse hangi amaçla verildiğinin, aradan uzun bir zaman geçmesine karşılık, bahis konusu dosyanın -bir parti yetkilisinin elinde bulunduğu iddiasına rağmen- henüz Türkiye’ye gönderilmemiş olmasının sebebinin diplomatik yolla araştırılarak Bakanlığıma bilgi verilmesini ivedilikli arz ederim.”
 

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