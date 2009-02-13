Şahin: ‘Yeşil’le Ankara’da görüştüm

Ergenekon soruşturmasında tutuklanan eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin, ‘Yeşil’ kod adlı Mahmut Yıldırım’ı tanıdığını ve Ankara’da 1-2 kez görüştüğünü söyledi.



Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin, Susurluk skandalıyla ilgili de sorgulandı. Savcılıkta alınan ifadesi 107 sayfadan oluşan İbrahim Şahin’in ifadesinin önemli bir bölümü Susurluk skandalından oluşuyor.



Şahin’e eski Özel Harekat polislerinden Oğuz Yorulmaz cinayeti ile eski Başbakanlardan Tansu Çiller, eski bakanlardan Mehmet Ağar ve Şahin’in talimatıyla devlet adına 93-94 kişinin öldürüldüğü iddiaları soruldu. Şahin, bu sorulara “Benim bu konularda bilgim yoktur” diye yanıt verdi.



‘Yeşil’ kod adlı Mahmut Yıldırım’ı tanıyıp tanımadığı sorulan İbrahim Şahin, “Yeşil, Ankara’da yanıma geldi. Doğu’daki operasyonlardan tanıyorum. Ankara’da 1-2 defa görüştüm. Bir daha da görüşmedim. 2000 yılından beri Korkut Eken, Mehmet Ağar ve Mehmet Eymür ile görüşmem” dedi.



İbrahim Şahin, Ömer Lütfi Topal cinayetine adı karışan 3 özel timciyi Mehmet Ağar’ın emri ile İstanbul’dan alıp Ankara’ya götürdüğünü belirtti.



Azerbaycan'daki darbe girişimi



1995 yılında Azerbaycan’da Haydar Aliyev’e yönelik darbe girişimi de Şahin’e sorulan sorular arasında yer aldı.



İbrahim Şahin, Azerbaycan İçişleri Bakanlığı’nın resmi daveti üzerine bu ülkeye gittiğini belirterek “Karabağ’ın kurtarılması için Azerileri 150 kişilik ekip halinde Türkiye’ye gönderirseniz bunları eğitirim’ dedim. Ancak bakan ‘Bu kadar olmaz 10 kişi gönderirim’ dedi. Sonra o adamları dahi göndermediler. Ben de Türkiye’ye döndüm, bir daha bunlarla ilişkim olmadı” ifadesini verdi.

