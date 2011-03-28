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ŞAHİN YARIN SORGULANACAK İSTANBUL (A.A)

28 Mart 2011 21:35

-ŞAHİN YARIN SORGULANACAK İSTANBUL (A.A) - 28.03.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin'in yarınki duruşmada sorgu ve savunmasının alınmasına karar verildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada mahkeme heyeti, tutuklu sanık Levent Göktaş'ın dişinden rahatsız olduğunu beyan etmesi ve verilen arada bunun raporla tespit edilmesi üzerine, sanığın çapraz sorgusuna 4 Nisan 2011'de devam edilmesine karar verdi. Tutuklu sanıklardan eski İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu'nun rahatsızlığını dikkate alan Mahkeme Heyeti, taleplerin alındığı cuma günleri dışında duruşmalara katılmama talebini kabul etti. Heyet, İbrahim Şahin avukatlarının talebi üzerine de, Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi tarafından verilen rapor ile diğer sağlık raporlarının Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kuruluna gönderilerek, sanık hakkında ceza ehliyeti olup olmadığına ilişkin rapor alınmasına hükmetti. Mahkeme heyeti, Şahin'in gelecek oturumda sorgu ve savunmasının alınmasına karar vererek, duruşmayı yarına erteledi.

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