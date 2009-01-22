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Şahin: Yargı organları görevini yapıyor

Adalet Bakanı Şahin, Ergenekon gözaltılarıyla ilgili olarak, ‘yargı organlarının görevlerini yaptığını’ söyledi.

22 Ocak 2009 02:00

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Ergenekon soruşturması kapsamındaki gözaltılarla ilgili olarak, ‘yargı organlarının görevlerini yaptığını’ söyledi.

Resmi ziyaret amacıyla Hollanda'da bulunan Bakan Şahin, Hollanda Adalet Bakanı Ernst Hirsch Ballin ile görüşmesinin ardından, basın mensuplarının konuyla ilgili sorusuna şu yanıtı verdi:

"Ergenekon soruşturması ve bu konuyla ilgili gözaltılar tamamen yargısal bir faaliyettir. Ben Adalet Bakanı olarak yargının işlerine karışmıyorum. Yargı organlarımız şu ana kadar yasal sınırlar içinde görevlerini yaptılar. Bundan sonra da bu yasal sınırlar içerisinde görevlerini yapacaklardır. Suç ve suçluyla mücadele etmek Türkiye'deki yargı organlarımızın en asli görevidir."

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