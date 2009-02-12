Şahin: Yakalanmasaydım Ermenilere operasyon başlıyordu

‘Eski Özel Harekât Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin, Savcı Zekeriya Öz’e verdiği 107 sayfalık ifadesinde, Genelkurmay’ın talimatıyla kurmaya hazırlandığıni iddia ettiği S-1 (Sefir) adlı örgütün “Türkiye’nin iç temizliğinden ve Kuzey Irak’tan” sorumlu olduğunu iddia etti.



Biriminde 150-300 asker ve polis olacağını öne süren Şahin, “Yakalanmasaydım bir hafta sonra Ermenilerin lideri olan şahıslara operasyon yapılacaktı. Biz PKK’lılara Ermeni diyoruz” dedi. Şahin’in, ‘iç temizliğe’ hazırlandığı unsurlar şöyle: ‘Özür Diliyorum’ kampanyasına imza koyan 300 kişi ve Demokratik Toplum Partisi (DTP) içindeki 580 Ermeni, Süryani ve Yahudi... Şahin, 7 Ocak’ta gözaltına alınmasaydı 12 Ocak’ta kendisi için Genelkurmay’da bir tören yapılacağını iddia etti.



‘İç temizlikten sorumluyuz’



Şahin sorguda iddia ettiğine göre operasyon ekibi kuracaktı. Şahin, Ergenekon kapsamında tutuklanan Tokat Reşadiye Bölük Komutanı Taylan Özgür Kırmızı’ya 11 Aralık’ta gönderdiği cep telefonu mesajında, “Bütün Türkiye’den sorumluyuz”, bundan bir ay önce de “Türkiye’nin iç temizliğinden sorumluyuz” demişti. Savcı Öz, bu sözlerle neyi kastettiğini sorunca Şahin, “Türkiye’nin iç temizliği derken Kuzey Irak, iç ve ve dış olarak söyledim” dedi.



İbrahim Şahin, ‘iç temizliğe’ ilişkin bilgiler de verdi. Savcılık dosyasına giren Kayseri Hava İndirme Tugayı’nda memur olarak çalışan ve Ergenekon kapsamında tutuklanan Fatma Cengiz’e 24 Kasım 2008’de çektiği cep telefonu mesajında, “Ben Ermenilere karşı kurulan örgütün ilk başkanıyım” demişti. Savcı Öz, bu örgütü sordu. Şahin’in yanıtı şöyle: “PKK’lılara karşı ciddi bir operasyon planlıyorduk. Yakalanmasaydım bir hafta sonra Ermenilerin lideri olan şahıslara operasyon yapılacaktı. Biz PKK’lılara Ermeni diyoruz.”



‘Alevi derneklerinde Ermeniler’



Sorgu tutanağına göre Fatma Cengiz, 1 Aralık’ta telefonla aradığı İbrahim Şahin’e Alevi dernekleri içinde Ermenilerin örgütlendiğini anlatıyor. Şahin, bunun üzerine, “Zaten DTP içinde 580 tane şey var, Ermeni Yahudi, Süryani... Bir de o 580 kişiyi isteyeceğim. MİT, Genelkurmay İstihbarat bu 580 kişiyi bana versin, bakayım isimlerini, bilmem nelerini” diyor. Savcı Öz’ün bu diyalog üzerine, “İsim listesini temin ederek ne yapacaktınız?” diye sorduğu Şahin, şöyle dedi: “Operasyon yapacaktık. Onun için Ermenileri ve PKK’lıları tespit ediyorduk. PKK’nın Kürt örgütü değil, Ermeni örgütü olduğunu anlatmaya çalışıyoruz.”



‘Özür diliyorum’u imzalayan aydınlar



Şahin ayrıca 11 Aralık’ta Fatma Cengiz’den ‘Özür Diliyorum Kampanyası’na imza koyan 300 aydının listesini istedi. Şahin, Cengiz’e, “Ermenilerle ilgili şu 300 ismi tespit et” dedi. Savcı Öz, Şahin’e, “Bunların ne listesi olduğunu” sordu. Şahin’in yanıtı, kısaydı: “Göreve gelirsem tespit edeceğim Ermenilerin listesidir.” Bu arada, Şahin’in evinde yapılan aramada 300 kişilik imzacı listesi de bulundu.



Hedefteki Ermeni cemaati temsilcisi



Şahin, Sivaslı Ermeni lider Minas Duran Güler ve Matit Sarsanyan adlı kadın hakkında da istihbarat çalışması yapıyordu. Savcı Öz’ün “Ermeni vatandaşlarla ilgili ne çalışma yaptınız” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Ben Matit Sarsanyan isimli kadının Ermeni olduğu ve PKK’da söz sahibi olduğunu öğrenince bununla alakalı araştırmalar yaptım. (‘Matit Sarsanyan’ diye bahsettiği kişinin Tunceli’de dolandırıcılıktan hapis yatan Serpil Kocadöli olduğu ve Ermeni olduğu ortaya çıkmıştı. Kendini ‘Matit Sarsanyan’ olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı anlaşılmıştı. Ermeni cemaati temsilcisi Minas Duran Güler için ise suikast hazırlıkları yapıldığı ortaya çıkmış, Ergenekon’un 10. dalgası sırasında yapılan gözaltılarla kurtarılmıştı.) 7. Kolordu Komutanı Bekir Kalyoncu’ya verdiğim gibi Ankara Yenimahalle’de MİT’e de bu araştırmayı verdim.”



Ancak Şahin, mahkemede ise Ermenilere suikast planlamadığını, kişisel meraktan araştırdığını söyledi.

