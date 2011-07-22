-ŞAHİN VE YILDIRIM ORDU VALİLİĞİNİ ZİYARET ETTİ ORDU (A.A) - 22.07.2011 - Ordu-Giresun Havaalanı'nın temel atma törenine katılmak için Ordu'ya gelen İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Ordu Valiliği'ni ziyaret etti. Program kapsamında ilk olarak Ordu Valiliğini ziyaret eden Şahin ve Yıldırım, temeli atılacak Ordu-Giresun Havaalanı'yla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Ordu-Giresun Havaalanı'nın temelini İçişleri Bakanı ve Ordu milletvekili İdris Naim Şahin, Giresun Milletvekili ve Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, Ordu ve Giresun milletvekilleri ve valilerin katılımıyla nihayet atacaklarını söyledi. Yol yapımı konusunda Ordu'nun özellikle en yoğun çalışmaların yapıldığı illerin başında geldiğini ifade eden Yıldırım, Ordu-Ünye çevreyolunun çok önemli projeler arasında yer aldığını dile getirdi. Ulaştırma Bakanlığı hizmetlerinin tüm yurtta olduğu gibi Ordu'da da tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti: ''Ordu'ya 80 yılda yapılmış olan bölünmüş yol miktarı 50 kilometredir. Yani Ordu'nun plakası kadar bile değildir. Biz ise sekiz yılda 56 kilometre ilave ettik. Bu sene 15 kilometre daha ilave edeceğiz. Ordu ve Giresun bu bölgedeki stratejik iki ilimiz. Dolaysıyla bu illerimizin her türlü alt yapı ihtiyaçlarını eksiksiz olarak yerine getirmek için gayret gösteriyoruz. Sayın bakanımız bu konuda çok ciddi destekler veriyor. Onların destekleri ile yapılan çalışmalar kısa sürede tamamlanacaktır'' -''HAYALLER GERÇEK OLUYOR'' İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin de Ordu-Giresun Havaalanı projesinin hayata geçirilmesinden dolayı öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devletine minnettar olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: ''Hükümetimize de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 2008-2010 yılları bu havaalanının yapımına yeniden karar verildiği, etüt ve fizibilite çalışmalarının yoğun bir şekilde yürütüldüğü yıllar oldu. 2011 yılının bir seçim yılı olması da bölge insanında yatırımlarla alakalı gündem oluşturdu. O gündemin içinde bir Ordulu olarak bizde yerimizi aldık. Ulaştırma Bakanlığımızın ocak ayı itibariyle başlattığı ihale sürecinde de halkımızı, insanımızı bilgilendirmeye devam ettik. Gelişmeleri zaman zaman halkımız ile paylaştık. 11 Temmuz tarihinde yüklenici firma ile bakanlık arasındaki sözleşmeyi kamuoyu ile paylaştık. Bugün de inşallah projenin temelini atacağız. Hayaller gerçek oluyor.'' Havadan ya da karadan, bütün yolların Ordu'ya çıkması gerektiğini daha önce ifade ettiklerini de vurgulayan Şahin, bu iki yolun Ordu'ya çıktığını, makul bir gelecekte denizden de yolların Ordu'ya çıkmasını görmeyi ümit ettiklerini kaydetti.