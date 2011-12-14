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Spor

Şahin ve Altıntop Kral Kupası'nda ilk 11'de sahaya çıktı MADRİD (A.A)

14 Aralık 2011 01:28

-Şahin ve Altıntop Kral Kupası'nda ilk 11'de sahaya çıktı MADRİD (A.A) - 13.12.2011 - İspanya Kral Kupası'nda ilk 16'ya çıkacak takımların belirlendiği eleme turunun ilk maçında Real Madrid, deplasmanda 3.lig takımı Ponferradina'yı 2-0 yendi.  Real Madrid'de forma giyen Türk futbolcular Nuri Şahin ve Hamit Altıntop, ilk 11'de sahaya çıktı. Hamit tüm maç boyunca sahada kalırken, Nuri ise Albiol'un ikinci sarı kartla kırmızı kart görerek oyundan atılmasından dolayı teknik direktör Jose Mourinho'nun tercihiyle 69. dakikada defans oyuncusu Granero ile değiştirildi.  Real Madrid'in gollerini Callejon (Dk. 29) ve Cristiano Ronaldo (Dk. 74) attı. Öte yandan La Liga'daki diğer Türk futbolculardan Mehmet Topal'ın kadroda yeralmadığı Valencia, deplasmanda Cadiz ile 0-0 berabere kaldı. 

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