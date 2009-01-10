Şahin ve 17 zanlı adliyeye sevk edildi

Muvazzaf subaylardan dördü tutuklandı

Suikast listesi mi ele geçirildi?

''Ergenekon'' soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Özel Hareket Daire Başkanvekili İbrahim Şahin'in de aralarında bulunduğu 18 kişi adliyeye gönderildi.İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde tutulan İbrahim Şahin ile 18 kişinin emniyetteki işlemleri sonuçlandırıldı. Şubeden çıkarılan şüpheliler, daha sonra bir minibüsle Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.Bu arada İbrahim Şahin’e ait bilgisayar ve el konulan belgeler arasında saklı mühimmatların dışında, suikast listesinin de ele geçirildiği öne sürüldü.İddiaya göre, Bilgi İşlem Şubesi’nce açılan İbrahim Şahin'e ait kriptolu bilgisayarda suikast yapılacaklar arasında çok önemli isimler var.İbrahim Şahin’in Sivas ve İzmir’deki gruplarla bağlantılı olduğu ve muazzaf subaylarla görüştüğü öne sürüldü. Dün adliyeye sevk edilen muvazzaf subaylardan elde edilen belgelerde, bazı subayların da andıçlandığı öğrenildi. Ayrıca, mahkemesi devam eden subayların evlerinde de bürokratlara ait uygunsuz görüntüler olduğu belirtildi.