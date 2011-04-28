-ŞAHİN TÜRKPA GENEL KURULUNDA KONUŞTU ASTANA (A.A)- 28.04.2011 - Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenterler Asamblesi (TÜRKPA) 2'inci Genel Kurul toplantısına katılan TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, parlamentolar arasındaki birlik ve beraberliğin, halklar arasındaki birlik ve kardeşliği de güçlendireceğini söyledi. TÜRKPA'nın, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen 2'inci Genel Kurul toplantısına katılan Şahin, burada yaptığı konuşmada, kardeş ülkelerin parlamentolarının 20 yıl önce aldığı bağımsızlık kararını dünyada ilk tanıyan ülkenin meclis başkanı olarak bugün toplantıya katıldığını, bunun gururunu yaşadığını söyledi. Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını kazanmasının 20'inci yılının ortak etkinliklerle kutlanacağını anlatan Şahin, ''Güçlü ve sarsılmaz bağlarla birbirine bağlı olan kardeş halklarımız arasındaki parlamenter dayanışmayı daha da güçlendirecek bu anlamlı toplantı nediyle hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum'' dedi. Türk Cumhuriyetlerinin aynı tarihi, kültürü ve dili paylaşan kardeş ülkeler olduklarını vurgulayan Şahin, bu düşüncelerle 2008 yılında Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenterler Asamblesi'nin İstanbul'da ortak imzalarla hayata geçirildiğini hatırlattı. TÜRKPA'nın fikir babalığını Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in yaptığını dile getiren Şahin, ''Bu örgüt, köklerini derin tarihi, kültürel ve insani bağlardan alan kardeşliğimizin somut bir yansımasıdır'' dedi. Türk Cumhuriyetlerinin sahip olduğu çok yönlü bağların ve zengin potansiyelin yeryüzünde çok az ülkeye nasip olan fırsatlar sunduğunu belirten Şahin, bu fırsatların değerlendirilmesini istedi. Kardeşlik esasına dayanan bağların daha da güçlendirilerek her alandaki işbirliğini geliştirmenin, hem ülkelerin hem de halkların menfaatlerine hizmet edeceğini ifade eden Şahin, bu konuda çalışmalar yapılmasının önemine işaret etti. TÜRKPA'nın çalışmalarının sadece Türk Cumhuriyetlerine değil bölge ülkelerine de refah getireceğini söyleyen Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bu çatı altında işbirliği ve dayanışma ruhu içinde yürüteceğimiz çalışmaların, Türk Dünyasına ev sahipliği yapan Avrasya bölgesinde büyük bir refah alanı yaratılması ve mevcut zorlukların üstesinden gelinebilmesi için hepimize güç vereceğine inanıyorum. TÜRKPA ile halklarımızın temsilcileri olan parlamenterler, kurumsallaşma yolunda emin adımlarla ilerleyen bir yapının bünyesinde birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı bulmuş ve sorunlarımıza daha duyarlı hale gelmiştir'' Türk Dünyasının ortak değeri haline gelen Nevruz'un evrensel bir bayram olarak kutlanmasında TÜRKSOY'un çalışmalarına da işaret eden Şahin, konuşmasını Kazak şairi Abay'ın ''Huzurdan daha iyi bir dost bulamadım'' sözlerine atıfta bulunarak, huzurlu bir geleceğin kapılarını birlikte açma temennisi ile bitirdi.