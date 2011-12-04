Şahin: Türk erkeği evliliği kafasında bitiremiyor

T24 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, boşanan erkeklerin kafasında evliliği bitiremediğini söyledi. Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Fikret Bila'ya konuşan Şahin, "Elektronik olarak takip edeceğiz kocayı veya eski kocayı. Mahkemenin belirttiği mesafeye uymaz kadının evine daha fazla yaklaşırsa, hemen gözaltına alınacak. Kolluk kuvveti takip edecek ve hemen gözaltına alınacak" dedi.





Fikret Bila'nın Milliyet'te "Bakan Şahin: ‘Türk erkeği kafasında boşanamıyor’" başlığıyla yayımlanan (4 Aralık 2011) yazısı şöyle:



Bakan Şahin: ‘Türk erkeği kafasında boşanamıyor’



“Adam kafasında bitirmiyor ki evliliği” diye söze başladı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin:



- Adam boşanmış. Mahkeme karar vermiş. Ama sanki evlilik devam ediyor. Türk erkeği kafasında boşanamıyor, kafasında bitirmiyor evliliği. Kabullenmiyor ve kadını rahatsız etmeyi sürdürüyor. Devam etti:



- Mahkeme diyor ki, kardeşim şu mesafeden fazla yaklaşmayacaksın kadının evine. Ama dinlemiyor. Yine geliyor, yine rahatsız ediyor. Mahkeme kararı falan dinlemiyor.

Nasıl önleyeceksiniz bu durumu?



- Kanun tasarısı hazır, Bakanlar Kurulu’nda. Elektronik olarak takip edeceğiz kocayı veya eski kocayı. Mahkemenin belirttiği mesafeye uymaz kadının evine daha fazla yaklaşırsa, hemen gözaltına alınacak. Kolluk kuvveti takip edecek ve hemen gözaltına alınacak. Daha önce gözaltına alma yetkisi yoktu. Şimdi veriyoruz bu yetkiyi. Ayrıca cep telefonu veya başka bir elektronik takip imkânıyla da takip edeceğiz ve kadına yaklaşanı, rahatsız edeni gözaltına aldıracağız hemen.







“Ultrasonda başlıyor”



“Sorunun kökenine inmek zorundayız tabii sadece polisiye tedbirlerle olmaz” diyerek sürdürdük sohbetimizi. “O kadar derin bir sorun ki” diye ilave etti Fatma Hanım:



- Kadın-erkek eşitsizliği daha anne karnında başlıyor. Çocuğun cinsiyeti ultrasonda ortaya çıktığında erkek-kız ayrımcılığı da başlıyor. Eğer erkekse anne-baba, özellikle baba, bir başka bakıyor çocuğa. Kız çocuk aleyhine durum daha anne karnında başlamış oluyor. İşte bunun da önüne geçmemiz lazım.

Nasıl olacak?



- Zihin devrimiyle. Erkek zihninde devrim yapacağız. Diyeceğiniz kız çocuk da erkek çocuk da aynıdır ve ikisi de eşittir. Daha anne hamileyken bu eğitimi vermek lazım. Hem sadece babaya değil anneye de. Ona diyeceğiniz çocuklar eşittir, eşit doğarlar. Siz de eşit davranacaksınız. Bu eğitim işi tabii.







“Sen bir bireysin!”



“Hangi eğitim düzeyinde olursa olsun kadını bilinçlendirmemiz gerekiyor” diye bir başka projesine geçti Bakan Şahin:



- Kadın önce birey olduğunu öğrenecek. Sen bir bireysin, bir kişiliğin var ve hakların var! Bunu öğreteceğiz. Hangi eğitim seviyesinde, hangi ekonomik seviyede olursa olsun. Köyde de kadına bu bilinci vereceğiz. Birey olduğunu bil, diyeceğiz. Birey hakları, kadın hakları şunlardır, diyeceğiz. Önce kendisi bağımsız bir birey olduğunun bilincine varacak ki, eşitsizliği kabullenmesin, hakkını arasın, kendini korusun.







“Ekonomi, eğitim ve kültür”



Temel sorunun ne olduğu ve nasıl çözüleceği konusunda mutabık kalıyoruz Fatma Hanım’la. Şöyle diyor:



- Geçen gün yazdığınız gibi sorunun ekonomik yönü de çok ama çok önemli. Kadın ekonomik açıdan özgürlüğüne kavuşacak. Ayakları üstünde duracak. Erkeğin eline bakmayacak. Bağımlı olmayacak ve kadın-erkek eşitliği konusunda birer eğitim seferberliği yapılacak. Ekonomik özgürlük artı eğitim ve ikisinin temel olduğu bir kültürün oluşumu. Çocuk böyle bir kültürde doğarsa, eşitlik bilincine daha evde ulaşmaya başlar. Bunu hedeflemeliyiz, ekonomi ve eğitimi bir arada götürüp, evde bu kültürü yaratmalıyız.







“İş garantili beceri”



Bakan Şahin, heyecanla anlatıyor:



- İşin ekonomik yönüne eğildik hemen. İş garantili beceri kursları açtık. Birçok alanda beceri kazanıyorlar ve işleri garanti. Bu yolla istihdam yarattık. Ayrıca kadın istihdamını işveren için daha cazip hale getirdik. İşveren primini devlet üstlendi ve kadın çalıştırmak avantajlı hale geldi. Sonuçta istihdam edilenler içinde kadınların oranı yüzde 30’a yükseldi. Net olarak yüzde 3 yeni istihdam da sağladık. Böyle böyle kadının ekonomik özgürlüğünü genişleteceğiz.







“Bu işin sağı solu yok”



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, kadın sorunları ve kadın hakları konusunun partiler üstü bir konu olarak ele alınması gerektiğini de vurguladı:



- Bu işin partisi, sağcısı, solcusu, muhafazakârı olmaz. Bütün partiler bu konuya elbirliği içinde yaklaşmalı ve öyle yapıyorlar. Muhalefet partileri de hep bana destek oldular. Bu önemli bir avantaj kuşkusuz. Komisyonlarda çalışırken de partide çalışırken de şimdi bakanlıkta çalışırken de hep bu desteği gördüm. Kadınların sorunu hepimizin sorunu.



Ak Parti Kadın Kolları Başkanı ve milletvekili olarak kadın-erkek eşitliği, kadın hakları, kadına uygulanan şiddetin önlenmesi konusunda gösterdiği yoğun çabalarla her kesimin takdirini kazanmış olan Fatma Şahin, bakan olarak da çalışkanlığını ve kararlılığını sürdürüyor. Kabinenin en başarılı bakanlarından biri olacağı bugünden belli...



