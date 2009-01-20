Şahin: Tuncay Güney, hem sanık, hem tanık

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Ergenekon soruşturmasını yürüten savcıların, soruşturmanın kilit ismi Tuncay Güney’in, sanık ve tanık sıfatıyla ifadesini alabilmek için adli yardım başvurusu yaptıklarını söyledi.



Şahin, Dışişleri’ne Türkiye ile Kanada arasında adli yardım sözleşmesi bulunup bulunmadığını sorduklarını, Dışişleri’nin yanıt vermediğini kaydetti. Dün Habertürk televizyonunda konuşan Şahin, “Dışişleri Bakanlığı’mız, Uluslararası Suçluların İadesi Sözleşmeleri bağlamında Türkiye’nin Kanada’yla bu konuda bir anlaşması varsa o bağlamda bu kişinin bu davaya dönük olarak ifadesinin alınması konusunda” dedi.

Şahin, “Tanık mı, sanık mı?” sorusuna ise, “Her ikisi de” yanıtını verdi. Şahin, adli yardım talebi üzerine Bakanlık olarak harekete geçtiklerini kaydetti.

Buna göre, bakanlık, Dışişleri kanalıyla Kanada hükümetine başvuracak. Bakanlık, Kanada’dan, Güney’in Türkiye’den gidecek görevlilerce sanık ve tanık sıfatıyla sorgulanmasını sağlanmasını isteyecek.

İstanbul Başsavcılığı’nın şu aşamada iade talebinde bulunmadığı, adli yardım başvurusunun sorgulanmayı içerdiği bildirildi. Ancak, Türkiye, Güney’in iadesi için de başvurabilecek. Kanada ile Türkiye arasında suçluların iadesi ve sorgulanması konusunda bir adli yardım sözleşmesi bulunmuyor. Bu tip durumlarda, ülkeler yapacakları görüşmelerde, karşılıklılık esasına göre talep belirliyor.

Şahin, Ergenekon soruşturmasıyla ilgili gizli bilgilerin basına sızdırıldığı iddialarına yönelik olarak, İstanbul Başsavcılığı ve ilgili mahkeme aleyhinde inceleme başlatıldığını söyledi.

Şahin, Savcı Zekeriya Öz’ün 5 savcıyla yürüttüğü soruşturmaya katkısının yüzde 20 olduğunu belirtti ve Öz’ün terfisinin önünde engel bulunmadığını söyledi.