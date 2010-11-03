-ŞAHİN, TRABZONSPOR ANTRENMANINDA TRABZON (A.A) - 03.11.2010 - Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret eden TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan bordo-mavili takımın antrenmanını ziyaret etti. Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay ile birlikte Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gelerek Trabzonspor Kulübü'nü ziyarette bulunan Şahin, daha sonra kulüp idare binasının yakınında bulunan sahaya geçerek futbolcularla biraraya geldi. Futbolculara tek tek sarılan Şahin, onlara başarılarının devamını diledi. Trabzonspor'un geçen hafta Türk vatandaşlığı müracaatı kabul olan oyuncusu İbrahima Yattara ile kısa süre konuşan Şahin, Gineli oyuncuya, ''Sen de Türksün, ben de Türküm. Vatandaş olduk artık'' dedi. Şahin, daha sonra 'en genç Trabzonsporlu kim' sorusunu sorduğu Yattara'dan cevap alamayınca, ''Benim, çünkü 10 dakika önce üye oldum. En genç Trabzonsporlu benim'' yanıtını verdi. -EGEMEN'E YAŞ GÜNÜ- Bordo-mavili takım ile birlikte basın mensuplarına poz veren Şahin, daha sonra Egemen Korkmaz'ın 28. yaş günü kutlamasına katıldı. Şahin, saha içerisinde pasta kesilerek yapılan kutlamada Egemen'e pastayı ikram etti. Bu sırada Gineli oyuncu İbrahim Yattara, esprilerle herkesi güldürdü. Takım arkadaşı Egemen'in doğum günü için konuşmasını isteyen Yattara, bu oyuncunun konuşmaya başlamasıyla birlikte diğer takım arkadaşlarını da harekete geçirerek Egemen'in konuşmasını iki kez alkışlarla kesti. Yattara'nın bu davranışı üzerine Mehmet Ali Şahin, bu futbolcunun konuşma yapmasını istedi. Yattara'nın konuşmaya başlamasıyla birlikte bu kez Şahin diğer takım oyuncularıyla birlikte alkış yaparak Yattara'nın konuşmasını kesti. Daha sonra kısa bir süre konuşabilen Yattara, ''Galatasaray'ı yenerek, liderlik koltuğuna oturacağız'' dedi. Şahin, bordo-mavili takımın antrenmana başladıktan sonra Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden ayrıldı. Bu arada bordo-mavili takımın antrenmanına sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçında oynayamayacak olan Glowacki ile hafif sakatlığı bulunan Jaja katılmadı.