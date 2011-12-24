Şahin: Rojin ve Türkiye kamuoyundan özür diliyorum

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Şahin'de özür diledi

Taraf’ın haberine göre, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı tarafından periyodik olarak düzenlenen Başkent Toplantıları’nın Ankara Swiss Hotel’deki son toplantısının konuğu TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin oldu.Basına kapalı toplantıya aralarında Taraf Yazarı Orhan Miroğlu, akademisyen Yasin Aktay, Erol Göka ’nın da olduğu gazeteciler, akademisyenler ve sanatçılar katıldı. Toplantının soru cevap kısmında söz alan Miroğlu, Şahin’e TRT Şeş ile ilgili bir soru sordu. Şahin bu soruya cevap verirken, “Burada kadın yok değil mi?” diyerek sözü 2 yıl önce TRT Şeş’te program yapan Kürt sanatçı Rojin’e getirdi.Şahin’in Rojin için kullandığı “Aşüfte kadın” sözleri salonun buz kesmesine neden oldu. “Benim üslubum böyle” diyerek kendini savunan Şahin’in geri adım atmaması üzerine Miroğlu toplantıyı terk etti. Buna karşın Rojin’in Şahin’i mahkemeye vermeye kararlı olduğu öğrenildi.Milliyet gazetesinin haberine göre ise Rojin’i arayan bazı Başbakanlık kaynakları “Şahin’in sözleri çirkin. Tasvip etmiyoruz” mesajı verdi.Anadolu Haber Ajansı'nda yer alan habre göre; TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, dar katılımlı ve basına kapalı bir toplantıda, hiç istenmeyen bir hadise yaşandığını belirtti.

Anadolu Haber Ajansı'na göre; ''Sohbet esnasında sözün, son yıllarda ülkede yapılan en önemli açılımlardan biri olan TRT'nin Kürtçe yayın yapan kanalı TRT 6'ya geldiğini'' ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

''Toplantıda bulunanlardan biri, kanalın yayıncılık anlayışını hakkaniyetsiz bir biçimde eleştirdi. Kışkırtıcı nitelikteki soru ve ifadelerin ardından ben de TRT 6'nın yayıncılık sürecinde karşı karşıya kalınan zorlukları anlatırken, sanatçı Rojin'le ilgili maksadı aşan bir ifade kullandım. Bundan dolayı hem kendisinden hem de Türkiye kamuoyundan özür diliyorum.''