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Şahin: Onların salyalarını ciddiye almayız

Şahin, Abdullah Öcalan'ın '15 Haziran'dan sonra ya anlamlı müzakere başlar ya da kıyamet kopar' açıklamalarıyla ilgili "Türk hükümeti, devleti ne yapacağın

06 Mayıs 2011 03:00

T24 - Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin, Abdullah Öcalan'ın '15 Haziran'dan sonra ya anlamlı müzakere başlar ya da kıyamet kopar' açıklamalarıyla ilgili "Türk hükümeti, devleti ne yapacağını bilir. Biz, onların salyalarını ciddiye alarak cevap verecek değiliz" dedi. 

Öcalan: Ya müzakere ya savaş

Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifini ziyaret eden TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.  

Şahin, DTK Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un açıklamalarına ilişkin soru üzerine, ''İçleri fesat ve kötülük dolu olanlardan başka bir şey beklenmez. Ama bizim milletimizin sağduyusu, vatan sevgisi, birlikte yaşama arzusu, bu kötü niyetli insanların heveslerini geçmişte hep kursaklarında bırakmıştır. Bugün de yarın da kursaklarında bırakacaktır'' diye konuştu. 

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın, internet sitelerine de yansıyan, ''15 Haziran'dan sonra ya anlamlı müzakere başlar ya da kıyamet kopar'' şeklindeki açıklamalarıyla ilgili soruya karşılık Şahin, ''Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok güçlü bir devlettir. Terör örgütünün beyanlarına göre kendisine çeki düzen vermez. Türk hükümeti, devleti ne yapacağını bilir. Biz, onların salyalarını ciddiye alarak cevap verecek değiliz'' dedi. 




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