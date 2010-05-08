Şahin: O sözlerin nedeni yorgunluk

T24 - Anayasa görüşmeleri sırasında mikrofonu açık unuttuğunu fark edemeyerek Kamer Genç için “Adam kafayı çekmiş” diyen Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin, “Yorgunluğun etkisiyle bazı sözler söylemiş olabilirim” dedi.



TBMM başkanı Mehmet Ali Şahin, TBMM Mustafa Necati Kültür Evi'ndeki Anneler Günü sergisine gelişinde gazetecilerin soruların yanıtladı.



TBMM Genel Kurulunda görüşülen Anayasa Değişikliği oturumlarında yaşanan tartışmaların anımsatılarak, bir kırgınlığı olup olmadığı sorulan Şahin, ''Kimseye bir kırgınlığım yok'' dedi.



Tansiyonu yüksek devam eden TBMM çalışmaları sırasında zaman zaman kontrol dışı sözler sarf edilebildiğini ifade eden Şahin, ''Olmasa çok daha iyi olur. Ancak ben ilgili tüm arkadaşlarımıza bu uzun çalışmadan dolayı teşekkür ediyorum. Tabii insanız, uzun mesai içerisinde başta ben olmak üzere bu yorgunluğun etkisiyle bazen ağzımızdan normalde çıkmaması gereken cümleler dökülebiliyor; benim de olmuş olabilir. Artık bunları hoş görmek durumundayız" diye konuştu.



Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aynı milli formayı giyen futbolcular rakip takımlar olarak karşılaştıklarında zaman zaman birbirlerine sert girdikleri oluyor, ama maç bittikten sonra sarmaş dolay soyunma odasına gidebiliyorlar. Bu centilmenliği siyasetçiler olarak gösterebilmeliyiz ve gösterdik. Yarım saat önce birbirleriyle kavga eden milletvekilleri daha sonra kucaklaştılar.''





'Referandum tartışması gereksiz'



Şahin, referandum süresi ile ilgili tartışmaların hatırlatılması üzerine de ''süreyi 60 güne indiren yasal düzenlemenin yapıldığını ve yürürlüğe girdiğini'' belirterek, ''Bu tartışmayı gereksiz görüyorum'' dedi.







