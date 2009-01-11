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Şahin: Niye oraya gömeyim

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Şahin, krokiler sayesinde bulunan silahları kendisinin gömmediğini söyledi

11 Ocak 2009 02:00

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan İbrahim Şahin, krokiler sayesinde bulunan silahları kendisinin gömmediğini söyledi

“Ergenekon” soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Özel Harekat Dairesi Başkan Vekili İbrahim Şahin'in evinde ele geçirilen krokilerdeki yerlerde bulunduğu iddia edilen lav silahları ile ilgili de “Böyle bir şey yapmam. Niye oraya gömeyim? Elmadağ'da daha ıssız yerler var, oraya gömerdim” dediği öne sürüldü.

“Ergenekon” soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Özel Harekat Dairesi Başkan Vekili İbrahim Şahin'in, “Ergenekon terör örgütünün amaç ve doğrultusunda faaliyette bulunmak için örgüt kurup yönettiği” gerekçesiyle tutuklandığı belirtildi.

İstanbul nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce bu gerekçeyle tutuklanarak Metris Cezaevi'ne konulan Şahin'in ifadesinde, evinde ele geçirilen kroki ve suikast planlarıyla bir ilgisinin olmadığını belirttiği ve üzerindeki yazıların da kendisine ait olmadığını söylediği öğrenildi.

Şahin'in, evinde ele geçirilen krokilerdeki yerlerde bulunduğu iddia edilen lav silahları ile ilgili de “Böyle bir şey yapmam. Niye oraya gömeyim? Elmadağ'da daha ıssız yerler var, oraya gömerdim” dediği öne sürüldü. (AA)

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