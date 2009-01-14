Şahin, müsteşarlık konuşmasını bile hazırlamış

Şahin'i kurtaran kurul!

İbrahim Şahin'in evinde yapılan aramalarda ortaya çıkarılan belgelere göre, göreve atandığında yapacağı konuşmayı bile hazırlamış.Şahin, konuşmasında Terörle Mücadele Müsteşarlığı'na atandığında geçmişte bu alanda yaptığı çalışmaların değerlendirmesini yapıp, ardından da yeni döneme ilişkin projelerini sıralayacaktı. Şahin'in evinde ele geçirilen belgelerin resmî formatlara uygun hazırlanması dikkat çekti. Örneğin Şahin'in, Özel Harekât polisleri ve 30 yaş altı askerlerden hazırladığı S-1 listesi, güvenlik birimlerince kullanılan resmî bir yazışma şekli. İbrahim Şahin'in mahkemedeki ifadesinde ismini verdiği 'Serpil' takma isimli Matit Sarsanyan'ın örgütle bağlantısı da gün yüzüne çıktı. Şahin ifadesinde 'Serpil' hakkında topladığı bilgileri MİT'e ve Diyarbakır'da bulunan Kolordu Komutanı Bekir Kalyoncu'ya ilettiğini öne sürmüştü. Şahin'in bahsettiği MİT görevlisinin Kartal kod adlı B. olduğu öğrenildi. Matit Sarsanyan ismi, işadamı Hüdai Ünlüer'in ifadesinde de geçiyor. İbrahim Şahin'in kendisinden 'Serpil'in telefon numarasını bulmasını istediğini anlatan Ünlüer, "Telefon numarasını temin ettim. Şahin beni arayarak, 'Askeriyeye giriyorum, telefon numarasını bana mesaj çek.' dedi." ifadesini kullandı.İbrahim Şahin'in açıklamaları önceki gün Genelkurmay Başkanlığı ile Bakanlar Kurulu sözcüsü Cemil Çiçek tarafından ayrı ayrı yalanlanmıştı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığı da yaptığı açıklamada, İbrahim Şahin ile kurumsal bir temaslarının bulunmadığını bildirdi. Açıklamada, Aktütün Karakolu'na ilişkin iddia edildiği tarzda bir bildirimin kendilerine yansımadığı ve Şahin'in bir süre önce Güneydoğu'daki bazı olaylara ilişkin duyumlarını, 'sosyal bir ilişki' üzerinden taraflarına aktardığı bildirildi.