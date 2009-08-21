Şahin: MGK önemli bir sorumluluğu yerine getiriyor

TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, MGK bildirisini saygıyla karşıladığını belirterek, “Türkiye’nin içinden geçtiği şu süreçte önemli bir sorumluluğu yerine getirdiğini ifade edebilirim” dedi. Şahin, Türkiye’nin demokratik bir ülke olduğunu, herkesin düşüncesini açıkça ifade etmesinin doğal olduğunu belirtirken “Muhalefet partileri de kaygılarını, endişelerini dile getireceklerdir. Bu da onların en doğal hakkıdır”diye konuştu.



Şahin, Beşiktaş Klubü Başkanı Yıldırım Demirören ve beraberindeki heyeti kabulünde gazetecilerin Milli Güvenlik Kurulu bildirisi ve muhalefetin Kürt açılımına yönelik eleştirilerine ilişkin sorularını yanıtladı. MGK bildirisinin sorulması üzerine bildiriyi saygıyla karşıladığını ifade eden Şahin, “MGK’nın bir sorumluluk üstlendiğini biliyorum. Çünkü bu Kurul’da görev yaptım. Türkiye’nin içinden geçtiği şu süreçte önemli bir sorumluluğu yerine getirdiğini ifade edebilirim, onun dışında başka bir şey söylemeyeyim.”dedi.



Gazetecilerin sorularına “TBMM Başkanı sıfatı taşımasaydım bu sorulara çok daha farklı çok daha detaylı, değerlendirmeler yapardım. Taşıdığım sorumluluk, siyasi değerlendirme yapmayı da gerektirdiği için bu sorularınıza açık ve net cevap vermekte zorlanıyorum.” karşılığını veren Şahin, Türkiye’nin demokratik bir ülke olduğunu belirterek, “Muhalefet partileri de kaygılarını, endişelerini dile getireceklerdir. Bu da onların en doğal hakkıdır. Tartışmayan, fikirlerini açıkça söylemeyen toplumlarda gelişme olmaz. Ben bütün bu tartışmaları Türkiye’nin geleceği ile ilgili önünü açıcı çalışmalar olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum” dedi.



