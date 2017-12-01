Gündem
Şahin Mengü, Aydınlık'tan ayrıldı
"Aralık 2017 tarihinden itibaren Aydınlık Gazetesindeki yazılarıma son verdim"
Eski CHP milletvekili Şahin Mengü, Twitter'dan Aydınlık gazetesinden ayrıldığını duyurdu.
Mengü'nün Twitter'dan paylaştığı tweette "2 Aralık 2017 tarihinden itibaren Aydınlık Gazetesindeki yazılarıma son verdim" dedi.
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2017-12-01T16:08:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/sahin-mengu-aydinliktan-ayrildi,502637","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/sahin-mengu-aydinliktan-ayrildi,502637"}]