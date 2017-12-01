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Şahin Mengü, Aydınlık'tan ayrıldı

"Aralık 2017 tarihinden itibaren Aydınlık Gazetesindeki yazılarıma son verdim"

01 Aralık 2017 16:08

Eski CHP milletvekili Şahin Mengü, Twitter'dan Aydınlık gazetesinden ayrıldığını duyurdu.  

Mengü'nün Twitter'dan paylaştığı tweette "2 Aralık 2017 tarihinden itibaren Aydınlık Gazetesindeki yazılarıma son verdim" dedi.

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