Şahin: Kürtçe konuşma parti kapatma sebebi

T24 - Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin, BDP'li milletvekilerinin Genel Kurul'da Kürtçe konuşmasının parti kapatma sebebi olduğunu söyledi. Şahin, "BDP'lileri aklıselime davet ediyorum" dedi.

TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, BDP milletvekillerinin Meclis Genel Kurulu’nda Kürtçe konuşmalarını değerlendirdi.

Anayasa ve mevzuatın Genel Kurul'da Kürtçe konuşulmasına izin vermediğini hatırlatan Şahin, bununla ilgili bir değişiklik talebi gelirse Anayasa Komisyonu’na havale edeceğini söyledi.

"Bu girişim siyasidir, milletvekilleri ettikleri yemine göre hareket etmeli gerginlik çıkarılmamalı" diyen Şahin, Meclis tüzüğünde grup konuşmalarında Kürtçe konuşulmaması yönünde bir düzenleme bulunmadığını kaydetti. Ancak Şahin, anayasa kurallarının esas olduğunu hatırlattı.

Meclis Başkanı Şahin, "BDP'lileri aklıselime davet ediyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de resmi dilin Türkçe olduğunu hatırlatarak "Bu olgunluğa ulaşılmalı” dedi.