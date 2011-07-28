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ŞAHİN: İSTENEN SORUŞTURMA İZİNLERİ VERİLİR SİVAS (A.A)

28 Temmuz 2011 15:37

-ŞAHİN: İSTENEN SORUŞTURMA İZİNLERİ VERİLİR SİVAS (A.A) - 28.07.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, ''Hopa'daki Jandarma Komutanı ve İlçe Emniyet Müdürü için soruşturma izni istendiği yönünde bilgilerin doğru olup olmadığının'' sorulması üzerine  ''İstenen izinler verilir'' dedi. Şahin, Türkiye ile Japonya, Afganistan ve NATO Afganistan Eğitim Misyonunun katkılarıyla Sivas Polis Meslek Yüksekokulunda Afgan polis adaylarına verilecek Temel Polislik Eğitimi Programı'nın açılış törenine katılmak üzere geldiği Sivas'ta, Vali Ali Kolat'ı makamında ziyaret etti. Bakan Şahin, burada bir basın mensubunun ''Hopa'daki Jandarma Komutanı ve İlçe Emniyet Müdürü için soruşturma izni istendiği yönünde bilgilerin doğru olup olmadığını'' sorması üzerine, ''İstenen izinler verilir'' dedi.  Bakan Şahin, ''Şu an için verildi diyebilir miyiz soruşturma için'' sorusu üzerine de ''Verilir de deyin, verildi de diyebilirsiniz. Yani nasıl olsa verilecektir'' diye konuştu.

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