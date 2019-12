Şahin: İlgisiz kayıtlar imha edilmiş olmalı

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, ilgisiz telefon dinlemelerinin Ergenekon iddianamesinin ekinde yer alması konusunda, "Eğer suç iddiasıyla ilgili olmayan kayıtlar söz konusu ise bunların imha edilmesi gerekir" diyor.



Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, adli ve idari işlemlerin hukuka ve kamu vicdanına uygun olması konusunda duyarlı davranıyor. Hukuka veya kamu vicdanına aykırı işlemler konusunda mutlaka inceleme yaptırıyor, yargı sürecine müdahale etmeden uygunluğu sağlamaya çalışıyor.

İşlemler hukuka uygun olsa veya uydurulmuş olsa bile kamu vicdanını rahatsız eden konuların üzerinde duruyor. Kamu vicdanını rahatlatacak girişimlerde bulunuyor. Son olarak Hüseyin Üzmez olayında Adli Tıp Kurulu'nun başkan ve üyelerini değiştirmesi gibi...

Kamu vicdanını rahatsız eden ve bazı yönleriyle hukuka da uygun işlem yapılmayan konulardan biri de telefon dinlemeleri. Son olarak Ergenekon soruşturması ve iddianamesiyle ilgili olarak da bu konu çok tartışıldı.

İddianamede yer alan suçlamalarla ilgili olmayan pek çok telefon konuşması da deşifre edildi, iddianemenin ekinde yer aldı ve haberleşme özgürlüğü açısından tartışmalara ve davalara konu oldu.

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'le bu konuyu konuştuk. Bakan Şahin de bu konuda kamu vicdanında oluşan rahatsızlığın farkında. İddianamedeki konularla ilgili olmayan telefon dinlemelerinin iddianame ekinde yer almasıyla ilgili sorularımı yanıtlarken, şu bilgiyi verdi:



'İnceleme yaptırdım'



"Telefon kayıtları bu şekilde iddianame ekinde yer alan kişilerin avukatları, bu konuda Bakanlığımıza müracaat ettiler, şikâyette bulundular. Ben de bunun üzerine konuyla ilgili bir inceleme başlatılması talimatı verdim. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, bu konuda bir inceleme yaptı.

İnceleme sonunda, Ergenekon iddianamesinin hazırlanmasıyla ilgili olarak bir soruşturma yapılmasına gerek olmadığı rapor edildi. Bu durumda Bakan olarak benim yapabileceğim bir şey kalmıyor. Yargı bağımsızlığı bunu gerektiriyor."



'İmha edilmeli'



Adalet Bakanı Şahin'e, bakan olarak değil ama bir hukukçu olarak suç iddiasıyla ilinti kurulmayan telefon kayıtlarının iddianame ekinde yer alması konusunda ne düşündüğünü sordum. Yanıtı şu oldu: "Bu konuda ne yapılması gerektiğini kanun söylüyor. Eğer suç iddiasıyla ilgili olmayan kayıtlar söz konusu ise bunların imha edilmesi gerekir. CMK'nın 137. maddesine göre bu çeşit kayıtların cumhuriyet savcısının denetimi altında on gün içinde imha edilmesi ve on beş gün içinde de ilgisine bilgi verilmesi gerekir. Bu durumda bu mahiyetteki kayıtlar imha edilmiş olmalı."

Bakan Şahin, soruştuma yapılmasına gerek olmadığına ilişkin karara karşı avukatların idari yargıya da başvurdukları bilgisini verdi. Şahin, idari yargı sürecinin sonucunu beklemek gerektiğini vurguladı.





İHAM kararları



Milliyet yazarı, eski AİHM yargıcı Rıza Türmen bu konuda aydınlatıcı yazılar da yazdı. Türmen, devletin özel yaşamla ilgili kayıtların basına sızmamasını sağlama ve suçla ilgili olmayan kayıtların imha edilmesi konusunda devletin yükümlülüğü bulunduğunu anımsattı.

Bu konuda örnek kararlara da atıfta bulundu. İtalya'da sanık olmayan eski bir milletvekilinin telefonunun dinlenmesiyle ilgili olarak, "Dinleme kayıtları iddianameye eklenmiş. Bir kere kayıtlar davayı ilgilendirmiyor. İkincisi bunların imha edilmesi gerekiyor" diye yazdı ve aynı hükmün CMK'da da bulunduğunu vurguladı.



Eski İtalyan Sosyalist Partisi Başkanı Benedetto Craxi'nin telefon tutanaklarının basında çıkması nedeniyle, İtalyan hükümeti aleyhine açtığı davada, AİHM'in özel yaşamın iki nedenle ihlal edildiği sonucuna vardığına da dikkat çekti.



Ergenekon uygulaması

Ergenekon soruşturması sırasında da pekçok kişinin telefonunun dinlendiği anlaşıldı. Dinlemeler, mahkeme kararıyla yapıldığı için bu açıdan bir tartışma söz konusu değil. Ancak, telefon kayıtlarının suçla ilgili olmayan, özel yaşamı ilgilendiren bölümlerinin de basına yansıması ve iddianame ekinde yer alması tartışmalara, şikâyetlere ve davalara neden oldu.

İddianame ekinde yer alan ve basına da yansıyan özel yaşamı ilgilendiren konuşmalar arasında İlhan Selçuk'un konuşmaları vardı. Selçuk'un, Cumhuriyet'in Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız'la yaptığı günlük konuşmalar, bazı özel değerlendirmeler hatta Rio karnavalında dans edenlerle ilgili yorumların iddianame ekinde yer alması dikkat çekici örneklerdi.

Keza sanık bile olmayan Emin Şirin'in telefon konuşmalarının tümü ekte yer aldı ve basına yansıdı. Bu konuşmalar da tümüyle özel nitelikteydi.

Erkenekon savcıları, bu konuşmaları ayıklamadan tümüyle iddianame ekine koydular.

Yapılan incelemede, savcılar hakkında soruşturmaya gerek olmadığı sonucuna varılmış olsa da bu konu daha çok tartışılacağı benziyor. Tartışılan kayıtlar

Sanık olmayan bile dinlendi

Ergenekon soruşturması sürecinde, telefonları dinlenen kişilerden bazıları, iddianamede şüpheli olarak bile yer almadı. Bazı şüphelilerin suç olmayan özel hayatlarıyla ilgili konuşmaları dava dosyasına girdi. Bunlar basına yansıdı. Konuşmaları açıklanan eski milletvekili Ayseli Göksoy, "Bu çok çirkin"; eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan, "Savcıya teessüf ederim"; eski Yargıtay Başsavcısı Vural Savaş, "Kayıtların imhası gerekir" diyerek tepki gösterdi. İşte bazı örnekler:

İlhan Selçuk: Ergenekon örgütünün yöneticisi olmak suçundan hakkında dava açılan Selçuk'un Cumhuriyet'ten İbrahim Yıldız ile her gün telefonda yaptığı olağan gündem değerlendirmeleri de dava dosyasında yer aldı.

Bu konuşmalarda Yıldız, Selçuk'a günlük gelişmeler hakkında bilgi veriyor.

Dosyada, Selçuk'un toplam 82 sayfalık telefon görüşmeleri bulunuyor.

Emin Şirin: Emin Şirin, Ergenekon iddianamesinde sanık olarak yer almıyor. Fakat, dosyada Şirin'in yaptığı 72 ayrı telefon görüşmesinin toplam 68 sayfalık dökümleri bulunuyor.

Şirin'in bazı gazetecilerle, Gündüz Aktan, Vural Savaş, Ayseli Göksoy gibi emekli bürokrat ve siyasetçilerle yaptığı görüşmeler de dosyada yer alıyor. Ayrıca, Şirin'in kız arkadaşıyla yaptığı görüşmeler de var.

Gürbüz Çapan: Ergenekon iddianamesinde hakkında herhangi bir suçlama bulunmayan Gürbüz Çapan'ın Emin Şirin'le yaptığı birçok telefon görüşmesi Ergenekon dava dosyasına girdi. Çapan, Ergenekon'un son dalgasında tutuklandı.

Zekeriya Öztürk-Güler Kömürcü: Daha sonra evlenen davanın tutuklu sanığı Zekeriya Öztürk ile tutuksuz sanığı Güler Kömürcü arasındaki birçok özel görüşme dosyaya girdi.