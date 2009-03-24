Şahin: Gündemimizde PKK'ya af yok

'Herkes işsiz, onlara aş verin'

Bakan Şahin, seçim çalışmaları çerçevesinde Antalya Çevre Yolu'nda esnafı ziyaret etti. Şahin, seçim ziyaretleri sırasında gazetecilerin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Irak ziyaretine ilişkin sorularını da yanıtladı. Şahin, bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Kuzey Irak'taki bölgesel yönetim ile ilgili sözlerine ilişkin sorusu üzerine şunları kaydetti:"Sayın Cumhurbaşkanımız devletimizi milletimizi temsil eder. Onun politikaları şahsi politikaları değil, devletimizin politikalarıdır. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanı olarak sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını değerlendirme ve yorumlama görevimin olmadığını düşünüyorum, ama Türkiye'nin 25 yılı aşkın süredir başını ağrıtan, binlerce insanın hayatını kaybettiği, binlerce şehit verdiğimiz ve belki de şimdi Türkiye'yi dünyanın 10 ülkesi arasına sokacak kadar ekonomik kayıp verdiğimiz bir sorunun çözümünde Irak'ta birtakım görüşmelerin yapılıyor olmasını, önemli kabul edeceğimiz bir adımdır diye düşünüyorum."Bakan Şahin, bu konunun Bakanlar Kurulunun gündemine gelip gelmediğine ilişkin soruya da "Cumhurbaşkanları anlaşma yapmaz. Cumhurbaşkanları temasta bulunur ve bir anlaşma yapılacaksa kuşkusuz ki hangi bakanlıklar arasında yapılacaksa o bakanlıklar arasında görüşülür, masaya yatırılır" karşılığını verdi.Şahin, 33 yıl sonra Türkiye'den bir cumhurbaşkanının Irak'ı, Bağdat'ı ziyaretini önemsediğini de vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Çünkü biz iktidar partisi olarak komşularımızla iyi geçinme stratejisini takip eden bir Hükümetiz. Dikkat ederseniz şu anda tüm komşularımızla iyi ilişkilerimiz var, Ermenistan hariç. Onunla da ilişkilerimizi iyileştirme çalışmalarımız var. Bunun dışında tüm komşularımızla iyi ilişkilerimiz var. Bir apartmanda oturuyorsunuz, komşularınızla kavgalıysanız o apartmanda huzur olmaz. Dolayısıyla biz bölgemizde huzur istiyoruz, barış istiyoruz. Ben Cumhurbaşkanımızın bu adımını bu çerçevede olumlu bir adım olarak değerlendiriyorum."Bakan Mehmet Ali Şahin, bir başka gazetecinin, DTP'nin genel af talebini hatırlatması üzerine de "Ne benim başında bulunduğum Adalet Bakanlığı ne de Hükümetimizin gündeminde, şu an itibariyle böyle bir af söz konusu değil" dedi.Bakan Şahin’in gezisi sırasında vatandaşlar sık sık önünü keserek sorunlarını anlattı. Yaşlı bir kadın camdan sarkarak, “Bakan bey, bakan bey buraya bak. Bırakın bunları herkes işsiz, gençler ağlıyor. Onlara iş verin aş verin” diye bağırdı.Cenk adlı bir vatandaş ise mahkumlara verilen cezaların çok ağır olduğundan yakınarak, “Verilen cezalar çok ağır ve Türkiye’de adaletsiz yargılama var. Siz de bunu çok iyi biliyorsunuz. Bir gidin bakın cezaevlerine” dedi. Bakan Şahin ise Türkiye’de yargının bağımsız olduğunu ve yargıya müdahalenin sözkonusu olamayacağını söyledi. Şahin, cezaevlerini gezdiğini, hatta tek kişilik odaları bile gördüğünü sözlerine ekledi.Bir başka şikayet ise tramvay ve şehiriçi otobüslerde engelli vatandaşların düşünülmediği ve şoförler tarafından engellilerin azarlandığı konusunda oldu. Şahin’e iletilen sorunlar arasında kredi borçları, işsizlik ve yerel sorunlar çoğunluğu oluşturdu.