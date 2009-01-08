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Şahin: Gözaltılar siyasi değil

Bakan Şahin, Ergenekon soruşturmasındaki son gözaltılarla ilgili olarak, "Siyasi değil, tamamen yargısal bir faaliyet" dedi.

08 Ocak 2009 02:00

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Ergenekon soruşturması kapsamındaki son gözaltılarla ilgili olarak, “Tamamen yargısal bir faaliyet, siyasi bir faaliyet değil” dedi.

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Ergenekon soruşturması kapsamında gerçekleştirilen son gözaltılarla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şahin, “Bu tamamen yargısal bir faaliyettir, siyasal bir faaliyet değildir. Ben Adalet Bakanı olarak bütün bu gelişmelerden siz değerli basın yayın organları sayesinde haberdar oldum. Türkiye’de yargı bağımsızdır. Hakim ve savcılarımız, yasal sınırlar içerisinde eldeki delillere göre görevlerini yaparlar” diye konuştu.

CHP’li bazı milletvekillerinin, Ergenekon soruşturmasında gelinen noktada hükümeti eleştirdiğine ve ‘gündemin değiştirilmeye çalışıldığına” yönelik sözlerinin hatırlatılması üzerine Şahin, “İktidarımıza yönelik değerlendirmeleri, partilerin ve parti sözcülerin kendi takdirleri olarak değerlendiriyorum” dedi.

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