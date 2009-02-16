'Şahin, Genelkurmay'dan görev bekliyordu'

Fatma Cengiz'in kardeşi Alper Cengiz, "İbrahim Şahin, Genelkurmay'dan görev yazısı beklediğini söylüyordu" dedi.



'Ablamın terörle ilgisi yok'



Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan Fatma Cengiz'in Kayseri'de yaşayan erkek kardeşi, ablasının terör örgütü ile bir ilgisi olmadığını ileri sürdü.



Alper Cengiz, ablasının bir şekilde tanıştığı eski Özel Hareket Dairesi Başkan Vekili İbrahim Şahin'i iki kez evlerinde misafir ettiklerini ifade etti.



Son misafirliğinde iki gece evlerinde konakladığını dile getiren Alper Cengiz, İbrahim Şahin'in üst düzey yöneticilerle görüştüğünü anlatarak, "Genelkurmay'dan görev yazısı bekliyorum. Gelince gidip görevi teslim alacağım" sözlerini sarf ettiğini açıkladı.



Sahabiye Mahallesi'nde kirada oturan Fatma Cengiz'in annesi Meliha Cengiz ve erkek kardeşi Alper Cengiz, Ergenekon soruşturması kapsamında Fatma Cengiz'in tutuklanmasının halen şokunu yaşıyor.



Kardeşinin bir terör örgütü içerisinde örgüt elemanımıymış gibi alınmasına bir anlam veremediklerini kaydeden Alper Cengiz, ablası ile ilgili suçlamaların doğru olmadığını ve iftira olduğunu öne sürdü.



Fatma Cengiz, Şahin'le nasıl tanıştı?



Alper Cengiz, ablasının İbrahim Şahin'le nasıl tanıştığın şöyle anlattı:



"Bir akrabamızın cep telefonuna bakarken, ablam İbrahim Şahin'in cep telefon numarasını görüp almış. Sonra kendisi görüşmeler yapmış. Ablam, Korkut Eken, İbrahim Şahin gibi terörle mücadelede başarılar elde etmiş önemli görevlerde yer almış insanlara merakı fazladır. Sonuçta bütün insanlar bu kişilerle ilgili merakları vardır. Tanışmak istemiş. Ablam da bir şekilde tanışmış. Geçen yıl Ramazan ayının ilk günü İbrahim Şahin'i evimize misafir etti. Yanında bir arkadaşıyla birlikte geldiler, iftar yaptıktan sonra ayrıldılar. Biz de tanıştığımız için memnun olmuştuk."



Şahin iki kez misafirleri oldu



Alper Cengiz, İbrahim Şahin'in ablası tarafından ikinci kez evlerinde misafir edildiğini hatırlatarak, İbrahim Şahin'in iki gece evlerinde kaldığını söyledi.



Cengiz, iki günlük süreçte İbrahim Şahin'in sürekli telefon görüşmeleri yaptığını, üst düzey yöneticilerle görüştüğü yönünde bilgiler verdiğini kaydetti.



Cengiz, İbrahim Şahin'in, Genelkurmay İletişim Daire Başkanlığı ile görüşmeler yaptığı yönündeki sözlerini de hatırlatarak, "İbrahim Şahin, 'Genelkurmay İletişim Daire Başkanlığı ile görüşüyorum. Görev bekliyorum' diyordu. Genelkurmay'dan görev yazısı beklediğini, kağıt geleceğini, kağıt aldığında görevi gidip teslim alacağını söylüyordu. Bunun dışında bir şey de bilmiyoruz. Biz de misafir olduktan tahminen 20-25 gün sonrada tutuklandı. Kardeşimi de bu süreçte kendisiyle yaptığı görüşmeler nedeniyle tutukladıklarını düşünüyoruz." diye konuştu.



'Avukat tutacak paramız yok'



Alper Cengiz, tutuklandıktan sonra ablası ile görüştüklerini belirterek, avukat tutmak istediklerini ancak 6-7 bin TL istendiğini, bu parayı verecek güçleri olmadığından dolayı avukat tutamayacaklarını belirtti.



Cengiz, avukat tutamadıkları için ablasının barodan talepte bulunacağını belirterek, şunları söyledi:



"Ablam, gazete ve televizyonlarda çıkan haberlerin doğru olmadığını ve inanmamamızı istedi. Anladığımız kadarıyla, ablam, İbrahim Şahin'in evimizde kalması yüzünden, terör örgütü üyesine yardım ve yataklık etmek suçlamasıyla karşı karşıyadır. Bu olayla hiçbir ilgisi olmadığı ortaya çıkacaktır. Ablamı, annemi ve beni yıkan terör örgütü üyesi suçlamalarının bir iftira olduğu anlaşılacaktır. Ama biz bu süreçte maddi ve manevi olarak yıpranıyoruz. Böyle bir şey olduğunu da bilseydik, evimizde misafir etmezdik."





'Yazılanların hepsi yalan'



Cengiz, ablasının ne nişanlısı, ne de sevgilisi olduğunu, sevdiği insanın şehit düşmesi gibi bilgilerin tamamen yalan olduğunu ifade etti. Cengiz, aile olarak bu yalan haberler hakkında hukuki süreç başlatacaklarını sözlerine ekledi.



Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Poyrazlı köyü nüfusuna kayıtlı olan Fatma Cengiz'i, köyünde fazla tanıyan yok.



Poyrazlı Köyü Muhtarı Durak Cankılıç, 1999 yılında ailenin Kayseri'ye göç ettiğini, Fatma Cengiz'le ilgili bilgiye sahip olmadığını belirterek, ancak babasını yakından tanıdığını söyledi.



Cankılıç, "Fatma Cengiz'i tanımam. Aile köyden 10 yıl önce göç etti. Aile, vefat eden baba Hasan Cengiz'in cenazesi için köye geldi. Bir gün kalıp gittiler. Başka bir bilgim yok." diye konuştu.



Öte yandan Fatma Cengiz'in köşe yazarı ve gazeteci olduğuna dair çıkan haberler de doğrulanmadı.



Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Recep Bulut, cemiyetlerinde Fatma Cengiz isimli üyeleri olduğunu ama isim benzerliği nedeniyle bu üyeleriyle karıştırıldığını kaydetti.



Bulut, Ergenekon soruşturması kapsamında yakalanan Fatma Cengiz'i tanımadığına dikkat çekerek, cemiyete böyle bir üye olmadığını sözlerine ekledi.



Kayseri Postası Gazetesi Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Zorlu da Cengiz'in gazetelerinde çalıştığı bilgisinin gerçeği yansıtmadığını, gazetesi ile isminin geçtiği bu konudaki haberler hakkında hukuki süreç başlatacağını aktardı.



Daha önce sabıkası olmadığı belirtilen Fatma Cengiz'in, bir radyoda çalıştığı, burada yaptığı programda DSP'nin eski Genel Başkanı ve eski Başbakanlardan Bülent Ecevit ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında söyledikleri sözlerden dolayı, radyonun kapatılmasına neden olduğu bilgisi bulunuyor. (Yeni Şafak)





