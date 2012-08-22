Gaziantep'te saldırıda ölenler son yolculuğuna uğurlandı

Gaziantep'te önceki gün bombalı saldırı sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi. Şehitlerinden 3'ü dün son yolculuklarına uğurlandı. 6 kişi için Gaziantep'te tören düzenleniyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Bakan Şahin'in çocukların tabutlarını göstererek yanındakilere ''Baksana ne kadar küçük'' dediği görüldü.

Törene devletin zirvesi de katılıyor. Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'ne ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geldi. Bahçeli'den sonra sırayla CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tören alanında yerini aldı.

Fatma Şahin ayakta durmakta zorlandı

Dün Gaziantep'te 12 yaşındaki Sena Büyükkonuk'un cenazesine katılan, küçük kız için gözyaşı dökerken annesinin vefat ettiğini öğrenen ve acısı ikiye katlanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin de camide hazır bulundu. Şahin'in ayakta zor durduğu ve sürekli ağladığı görüldü. CHP lideri Kılıçdaroğlu, camiye gelince Bakan Şahin'in yanına gitti, başsağlığı dileyerek taziyelerini iletti.

Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Bakan Fatma Şahin'e başsağlığı diledi. Bakan Şahin'e sarılan Emine Erdoğan da gözyaşlarına boğuldu.

‘Baksana ne kadar küçük'

Bakan Fatma Şahin'in çocukların tabutlarını göstererek yanındakilere ''Baksana ne kadar küçük'' dediği görüntü kameralara yansıdı.