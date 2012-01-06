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Spor

Şahin eski takımına geri mi dönüyor

İspanya'nın ünlü futbol kulübü Real Madrid'de istediğini bulamayan Türk mili takımı oyuncusu Nuri Şahin'in eski takımı Dortmund'da döneceği iddia edildi.

06 Ocak 2012 02:00

T24 - İspanya'nın ünlü futbol kulübü Real Madrid'de istediğini bulamayan Türk mili takımı oyuncusu Nuri Şahin'in eski takımı Dortmund'da döneceği iddia edildi.
 
 
Alman Bild gazetesinde yer alan bir habere göre, Nuri Şahin ve Dortmund Başkanı Hans-Joachim Watzke konuyla ilgili bir görüşme yaptı. Gazete Dortmund Başkanı Watzke'nin her fırsatta "Nuri için Dortmund'un kapıları her zaman açık" açıklamasını yaptığına dikkat çekti.


Gazetede yer alan haberde, geçtiğimiz yaz 12 milyon Euro karşılığında Real Madrid takımına transfer olan Nuri Şahin'in bu kulüpte forma şansı bulamadığı vurgulandı.


Şahin'in 22 yaşındaki eşi Tuğba Şahin'in İspanya'ya alışamadığı ve Dortmund'a geri dönmek istediği de haber yer aldı.


Real Madrid ile 2017 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nuri Şahin yıllık 3 milyon Euro kazanıyor.


Geçtiğimiz Almanya'da Bundesliga şampiyonu olan Dortmund bu yıl istediği performansı gösteremedi. Dortmund eski futbolcusu Marco Reus'u 17.5 milyon Euro karşılığında Gladbach'dan geri aldı.



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