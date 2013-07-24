Şahin: Esad, Kürtlere otonom bölge kurdurmaya çalışıyor

Şahin, Karabük'e bağlı Eskipazar Belediyesi tarafından kapalı pazar yerinde düzenlenen iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, Allah'ın yapılan ibadetlere ihtiyacının olmadığını belirterek, insanların ibadetleri kendileri için yaptığını söyledi.

Ramazan ayında sabır ve açları unutmama gibi önemli dersler alındığını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Bir atasözümüz var, 'Tok açın halinden ne anlar?'. Bu atasözünün hiçbir geçerliliği olmayan bir aydayız. Bu ay bize, açları düşündüren bir aydır. O yüzden bu ayda hayır ve hasenat kapıları açılıyor. Bu ayda durumu iyi olan Müslümanlar yardıma muhtaç kişilere yardım gönderme gayretinde oluyorlar. Bu mübarek ay bize, yoksulları ve muhtaçları düşünme fırsatı veriyor. Diğer ders ise 'Çevreniz ve kendiniz ile barışık' olundur. Bu ay aynı zamanda bir barış ve sükun ayıdır."

'Esad kendi halkını birbirine vurduruyor'

Şahin, barış ve sükun ayında Müslüman dünyasında kan aktığını ifade ederek, Suriye'de Müslümanların birbiriyle boğuştuğunu, İslam dünyasının birçok yerinde kan ve gözyaşı aktığını belirtti.

Dünyanın en kardeşlik ve barış coğrafyasının İslam coğrafyası olması gerekirken, böyle olmadığının altını çizen Şahin, şöyle devam etti:

"Demek ki dinimizin gereklerini kul olarak yerine getiremiyoruz. İslam coğrafyasının barış ve sükun içinde olması için dua ediyoruz. Avrupa ülkeleri senelerce kendi içlerinde savaştılar. Ama 'Yanlış yaptık' dediler. Bir araya gelerek Avrupa Birliğini (AB) kurdular. Ayrı ayrı devletler ama tek devlet kurdular. Aralarındaki husumetleri ortadan kaldırdılar. Halkı Müslüman olan ülkeler de bir araya gelmelidir. Aralarında sorunları çözebilmelidir. Suriye'de devletinin başında olan diktatör Beşşar Esed, Türkiye'ye zarar verebilmek için kendi halkını birbirine vurduruyor. Türkiye sınırında oradaki Kürtlere bir otonom bölge kurdurmaya çalışıyor. Kendi ülkesini bölmeye çalışan bir diktatör."

Şahin, Suriye'de sadece Baas Partisi'nin bulunduğunu ifade ederek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı'nın daha önceki yıllardaki görüşmelerinde, Esed'e bir an önce demokrasiye geçmesini ve başka siyasi partilerin de olmasına izin vermesi gerektiğini söylediğini hatırlattı.

'Diktatör kime denir?'

CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından hazırlanan bir broşürde "Diktatör kime denir?" denilerek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir resminin konulduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Diyor ki Tayyip Erdoğan diktatördür. Diktatör sınırda komşumuz. CHP ona öyle demiyor. Çünkü araları iyi. Ama Başbakana diktatör diyebiliyor. Bu halk, Müslüman Türk milleti bir diktatöre oy verir mi? Hadi bir kere verdiniz. Ama oylarını artırarak tekrar tekrar iktidara getirir mi hiç? Bu millet bu kadar saf mı ya? Bu millet diktatör dediğiniz kişilere oy vermez. Hiçbir diktatör görev süresini sınırlandırmamıştır. Parti tüzüğümüzde sınırlama vardır. Sayın Başbakanımız da son kez parti genel başkanı adayı olduğunu söylemiştir. Hiçbir diktatör bunu yapmaz. Cumhuriyeti kuran parti diyorsunuz kendinize. CHP'nin tüzüğünde böyle bir şey var mı? Genel Başkan üç dönem üst üste aday olabilir. Ama bizim partimizde sınırlama var. Sayın Başbakanımız kendisini sınırlamıştır. Hiçbir diktatör bunu yapmaz. Ölünceye kadar saltanat için mücadele ederler. Bu haksız söylemler karşısında halkımızın her şeyi değerlendirdiğini iyi biliyoruz. Neden şimdi böyle sıfatlar takıyorlar? Acaba Cumhurbaşkanı olmasının yolunu kesebilir miyiz diye. Başbakanımız aday olduğunda, halk da onu oraya layık gördüğünde kendisinin bu millete en iyi hizmeti vereceğine gönülden inanıyorum. Bu millet kadirşinasdır. Tayyip Erdoğan ve arkadaşları sadece hizmet ettiler. Bizden önceki dönemlere baktığınızda bunu göreceksiniz."

İftara AK Parti Karabük Milletvekili Osman Kahveci, İl Başkanı Ömer Ayar ve çok sayıda vatandaş katıldı.