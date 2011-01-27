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Spor

ŞAHİN: ERZURUM KIŞ SPORLARI MERKEZİ OLDU ERZURUM (A.A) 

27 Ocak 2011 23:39

-ŞAHİN: ERZURUM KIŞ SPORLARI MERKEZİ OLDU ERZURUM (A.A) - 27.01.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, ''Erzurum, bu oyunlarla dünyanın kış sporları merkezi haline gelmiştir'' dedi. Şahin, Cemal Gürsel Stadı'nda düzenlenen 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nın (Universiade Erzurum  2011) açılışında yaptığı konuşmada, Erzurum'da uluslararası düzeyde önemli bir organizasyon gerçekleştirildiğini belirterek, bu organizasyonun alınması ve hazır hale gelmesinde devletin, hükümetin ve spor teşkilatının büyük katkıları olduğunu ifade etti. Ancak en büyük payın Erzurumlulara ait olduğunu kaydeden Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bunun en yakın tanıklarından biri benim. Bunu Avusturya'da, İtalya'da gördüm, yaşadım. Erzurumluların bu oyunları Erzurum'a kazandırmak için tüm olduğunu, kenetlendiklerini orada gördüm. Çünkü ben de oradaydım. Şu anda sizlerle aynı heyecanı duyuyorum ve kendimi sizlerden biri olarak görüyorum. Erzurum, bu oyunlarda dünyanın kış sporları merkezi haline gelmiştir. Erzurum, bu organizasyonun ardından kış olimpiyatlarını organizasyonunu da başarılı olarak organize etmeyi başaracaktır. Tüm sporculara başarılar diliyorum. Oyunların kazasız belasız tamamlanmasını diliyorum.''

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