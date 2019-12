'Şahin, Ermenilere suikast düzenleyecekti'

2. İddianamade, İbrahim Şahin ile Mustafa Dönmez'den ele geçirilen silah ve patlayıcı maddelere yer veriliyor. Ayrıca Şahin'in Ermeni vatandaşlara suikast düzenleme çalışması içinde yer aldığı da ileri sürüldü. İddianamenin bu bölümü şöyle.





ŞÜPHELİ İBRAHİM ŞAHİN’ VE MUSTAFA DÖNMEZ DEN ELE GEÇİRİLEN SİLAH VE PATLAYICI MADDELER



Muvazzaf Yarbay Mustafa DÖNMEZ’ in Sakaryadaki ikametinden

22 adet el bombası,

6 adet tabanca,

2100 adet Kaleşnikof mermisi,

8 adet Kaleşnikof şarjörü,

2 adet av tüfeği,

1 adet Mısır yapımı makineli tüfek,

3 adet el dürbünü (1’i Kanas dürbünü olabilir, 1’i sahra dürbünü),

Bol miktarda çeşitli çaplarda mermi,

(1) adet Somtel marka elektronik kalaylı taşıt tesisat kablosu (bomba imalatında kullanılabilen yaklaşık 15 metre civarında)

Yaklaşık 30 cm çapında sarılı vaziyette bomba imalatında kullanılabilen alüminyum alaşımlı madeni tel,

Muvazzaf Yarbay Mustafa DÖNMEZ’ in Ankaradaki ikametinden

2 Adet Kaleşnikof marka uzun namlulu silah

4 Adet Tabanca



Mustafa DÖNMEZ’in ajandasında yapılan incelemesinde tespit edilen krokiye istinaden Ankara Yenikent’te 12.01.2009 günü yapılan kazıda;

2 adet taarruz tipi el bombası

10 adet el bombası gövdesi

10 adet el bombası ateşleme mekanizması

12 adet tüfek bombası

18 adet parça dilim el bombası gövdesi

12 adet bubi tuzaklı bomba

12 adet bubi tuzaklı bombaya ait ateşleme mekanizması

9 adet göz yaşartıcı bomba

6 adet gösteri bombası

800 adet G3 mermisi elde edilmiştir.

İbrahim ŞAHİN’ in İstanbul’ daki ikametinden

8 adet ruhsatsız tabanca,



İbrahim ŞAHİN’ in Ankara’ daki ikametinden

1 adet Glock marka ruhsatsız tabanca,

İbrahim ŞAHİN’in evinden elde edilen bir krokiye istinaden Ankara Gölbaşı ilçesinde 09.01.2009 günü yapılan kazılarda;

2 adet lav silahı

10 adet el bombası fünye grubu

820 gram plastik patlayıcı

210 cm saniyeli fitil

8 metre infilaklı fitil

1 adet dolu el bombası gövdesi

4 adet hakem bombası

1 adet antipersonel tüfek bombası

21 adet sis bombası ve kutusu

2 adet gösteri el bombası elde edilmiştir.

Soruşturma kapsamında şüpheli İbrahim ŞAHİN’ in ikametinde yapılan aramalarında suikast, eylem ve tedhiş planları çıkmıştır. Bu bağlamda;



• Ermeni Patriği Mesrob MUTAFYAN’a yönelik ayrıntılı fotoğraf, kroki ve açıklamaların yer aldığı “Tedhiş Planı” adı altında silahlı eylem planı,

• Alevi-Bektaşi Federasyonu Başkanı Ali BALKIZ’a yönelik ayrıntılı açıklamaların yer aldığı “Tedhiş Planı” adı altında silahlı eylem planı,

• Alevi-Bektaşi Federasyonu Genel Sekreteri Kazım GENÇ’e yönelik ayrıntılı açıklamaların yer aldığı “Tedhiş Planı” adı altında silahlı eylem planı,

• Ankara ili Eryaman Ayaş yolu No:93 adresinde bulunan Optimum Alışveriş Merkezine yönelik hazırlanmış olan ayrıntılı fotoğraf, kroki ve açıklamaların yer aldığı bombalı eylem planı ele geçirilmiştir.



Şüpheli Ibrahim Şahinden elde edilen dokümanlar, bu şüpheliye bağlı hücre yapılanmasının, eylemler serisi düzenleme hazırlığında olduğunu ve bu eylemlerin hazırlık aşamasının bitip uygulama aşamasına geldiğini göstermektedir.



Bu çerçevede, Ergenekon Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda İbrahim ŞAHİN liderliğindeki hücre yapılanmasının ülkemizde yaşayan Ermeni asıllı vatandaşlarımıza yönelik eylem hazırlığı içerisinde olduğu ve özellikle Sivas ilinde yaşayan ve o bölgedeki Ermeni asıllı vatandaşlarımızın ruhani lideri konumunda bulunan Minas Durmaz GÜLER’e yönelik suikast hazırlıkları yaptıkları anlaşılması üzerine olayı gerçekleştirecek şüpheliler el bombaları ve silahlarla birlikte yakalanmışlardır.