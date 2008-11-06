Şahin: Endişemiz yok

Yargıtay Başsavcılığı'nın, AKP ile Deniz Feneri arasındaki ilişkiyi belirlemek için harekete geçmesi üzerine AKP'den ilk açıklama geldiAdalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, "Deniz Feneri Davası" dosyasının bir örneğini istemesini değerlendirirken, hiçbir endişeleri bulunmadığını, AKP'nin yurtdışından herhangi bir yardım almasının söz konusu olmadığını söyledi.Şahin, TBMM'de gazetecilerin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Almanya'dan talep ettiği "Deniz Feneri Davası" dosyasının bir örneğini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da istemesini nasıl değerlendirdiğine ilişkin sorularını yanıtladı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, haberleri ihbar kabul ederek, Almanya'dan talep edilen dosyanın bir suretinin de kendilerine gönderilmesini istediğini basından öğrendiğini belirten Şahin, dosyayı, Adalet Bakanlığı'na geldikten sonra bekletmeden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndereceklerini söyledi.Şahin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da gelen dosya ve bilgilerin birer örneğini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndereceğini, Başsavcılığın da iddiaları inceleyeceğini belirterek, "Bunun da normal, rutin bir iş olduğunu düşünüyorum" dedi."AKP ile ilgili bir sonuç doğurur mu?" şeklindeki soruya Şahin, "Hayır, bizim böyle bir kaygımız asla yok. Öyle dışardan yardım almamız söz konusu değil. Hesaplarımız, kitaplarımız son derece açıktır" yanıtını verdi.AKP'nin, kurulduğu andan itibaren hesap, gelir ve harcamalarını internet sitesinden yayınlayan ve böylece kamuoyu denetimine tabi olan tek parti olduğunu ifade eden Şahin, hesapları açısından en şeffaf partinin AKP olduğunu söyledi. Şahin, hiçbir endişeleri bulunmadığını, yurt dışından herhangi bir yardım almalarının söz konusu olmadığını belirterek, "Ama tabi herkes, her kurum da görevini yapacaktır" diye konuştu."Böyle bir girişimin olması, bir şeye işaret eder mi?" sorusuna da Şahin, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının takdiridir. Ben, ona bir şey diyemem" karşılığını verdi.