Şahin: En büyük desteği Türkeş verirdi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin çatışmaların sürmesini istediğini savunarak, “MHP'nin başında şu anda rahmetli Türkeş olsaydı, çözüm sürecine en büyük desteği verirdi” dedi.



AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, AKP Karabük İl Başkanlığı Danışma Meclisi'nde konuşma yaptı.

Her şehit haberinin ardından MHP ve CHP'nin genel başkanlarının ''analar ağlamasın, buna son verilsin, silahlar susun, silahla bu iş çözülmez'' gibi söylemlerde bulunduğunu belirterek, bunun için partisinin çözüm sürecini başlattığını söyledi.

Her iki partinin genel başkanınının da ''silahla bu iş çözülmez'' diyerek, doğru tespit yaptığını vurgulayan Şahin, ''Terör örgütü unsurları silahlarını bırakarak sınır dışına çıksın. Şu ana kadar süreç planladığı gibi ufak tefek demeçlere rağmen devam ediyor. Bazıları 'vatan bölünüyor' söylemleri ile kafa karıştırma çabasında. Bu, vatanseverlik mi '' diye konuştu.

"MHP'nin başında şu anda rahmetli Türkeş olsaydı, çözüm sürecine en büyük desteği verirdi'' diyen Şahin, gazeteci Faruk Bildirici'nin yayımladığı bir kitapta Alparslan Türkeş'in terörle ilgili bazı ifadelerinin yer aldığını anlattı.

Şahin, şöyle devam etti:

"Ülkede bazı olaylar yaşanıyor ve bunların karşısında Türkeş, 'durun, Türkler ve Kürtler birbirinin akrabasıdır, kardeştir. Bunları çatıştırmak Türkiye'yi böler' diyor. Hükümet de 'bunlar çatışmasın' diye bir süreç başlatıyor, şimdiki MHP Genel Başkanı da 'bu savaş sürsün' diyor. 'Terör örgütünün kökü kazınsın, savaş sürsün, kavga devam etsin' diyor. 30 yıldır kökü kazınmadı, 30 yıl daha mı şehit cenazelerini karşılayacağız? ''

"Türkiye bölünür'' diyenlerin kafalarında ülkeyi böldüğüne dikkati çeken Şahin, muhalefet partilerini eleştirdi.

"Diyarbakır'da bir miting yapın, göreyim sizi, Şırnak'ta, Van'da yapın'' diyen Şahin, ''Batı, Akdeniz illerinde miting yaparak mangalda kül bırakmıyorsunuz. O bölgeye gidemiyorsunuz. Siz bölmüşsünüz ülkeyi. O bölgeyi gönlünüzden, kafanızdan çıkartmışsınız. Türkiye'yi kafanızda bölmüşsünüz, ey MHP'liler, ey Bahçeli, siz bölmüşsünüz'' ifadesini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural'a seslenen Şahin, ''Al genel başkanını Siirt'te bir miting yap bakalım. Sen Siirtlisin. Çocukluğun orada geçti, mezarlarınız orada. Al götür, miting yap orada. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünün teminatı AK Parti'dir. Her yerinde ay yıldızlı bayrağı dalgalandıran tek parti AK Parti'dir. Bizim amacımız bütünleştirmek. 'Üç aydır şehit cenazesi gelmiyor' diye üzülenler var'' şeklinde konuştu.

Ülkenin bölünmez bütünlüğünden taviz vermeyeceklerini dile getiren Şahin, Ankara Gaziosmanpaşa'da açtıkları bürolarda yıllardır Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) silah satan tüccarlar ile terör örgütüne silah sağlayan uluslararası tacirlerin sürecin bitmesini istemediğini savundu.