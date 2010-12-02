Şahin: Emlak vergisinde artış yapılmayacak

T24 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2011 yılında emlak vergisine tabi değerlerin artırılmayacağını, bina maliyet bedellerinde de artış yapılmayacağını bildirdi.



Maliye Bakanlığının, 2010 yılı yeniden değerleme oranını, TÜİK'in Kasım ayı toptan eşya fiyat endeksine göre yüzde 7,7 oranında belirlemesinin ardından, gözler 2011 yılı başında yeniden değerlemeye bağlı olarak zamlanacak olan vergi ve harçlara çevrildi.



Mevcut düzenlemeler uyarınca, emlak vergisine tabi metre kare birim değerlerin de, 2011 yılında yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde 3,85 olarak artırılması gerekiyordu.



Maliye Bakanı Şimşek, emlak vergisine tabi metre kare birim değerlerin yeni yılda artırılmayacağını bildirdi. Şimşek, Bakanlar Kurulunun bu yöndeki yetkisinin kullanılarak, emlak vergisine tabi metre kare birim değerlerin 2011 yılında yükseltilmemesine dönük bir Kararname Taslağı hazırlanarak, Başbakanlığa gönderildiğini söyledi.



Bakan Şimşek, Taslakta halen emlak vergisi mükellefiyeti bulunan taşınmazlara ilişkin olarak 2011 yılında ilave emlak vergisi yükü doğmaması amacıyla, Emlak Vergisi Kanunun verdiği yetkiye istinaden emlak vergi değerlerinde yapılması gereken artış oranının sıfır olarak tutulduğunu ifade etti. Şimşek, böylece bu yıl kullanılan metre kare birim değerlerin, 2011 yılında da aynen uygulanmasının öngörüldüğünü kaydetti.





Bina maliyet bedelleri



Maliye Bakanı Şimşek, yeni yılda bina vergi değerinin hesabında esas alınacak bina metre kare normal inşaat maliyet bedellerinde de artışa gitmeyeceklerini belirtti. Şimşek, normal inşaat maliyet bedeli olarak 2010 yılında uygulanan maliyet bedellerinin 2011 yılında da aynen uygulanması yönünde bir Genel Tebliğ yayımlanacağını bildirdi.



Bu arada geçen yıl Ekim ayında yayımlanan bina maliyet bedeli artış Tebliği, bu yıl şu ana kadar çıkarılmadı. Yetkililer, söz konusu Tebliğin, emlak vergisi metre kare birim değerleriyle ilgili kararname nedeniyle bugüne kadar yayımlanmadığını kaydetti.



Buna ilişkin Tebliğ Taslağının da hazır olduğu ve Taslakta, 2010 yılı maliyet bedellerinde herhangi bir değişikliğe gidilmediği vurgulandı.





19 milyon emlakı ilgilendiriyor



Emlak vergisine tabi birim değerler ile bina maliyet bedelleri, Türkiye'de milyonlarca gayrimenkul sahibini yakından ilgilendiriyor.

Ülkemizde emlak vergisine tabi 19 milyon gayrimenkul olduğu belirtiliyor.



Emlak vergileri, metre kare birim değerler ile bina maliyet bedelleri baz alınarak hesaplanıyor.



4 yılda bir güncellenen emlak vergisi değerleri, 2009 yılında da yeniden belirlenmiş ve yeni değerler 2010 yılı emlak vergilerinin hesabında kullanılmaya başlanmıştı.



Kanun uyarınca, Bakanlar Kurulu yetkisi kullanılmazsa, motorlu taşıtlar vergisi, damga vergisi, harçlar, cezalar, veraset ve intikal vergisine tabi tutarlar, her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılıyor. Emlak vergisi metre kare birim değerleri ise yeniden değerleme oranının yarısı kadar artış görüyor.





