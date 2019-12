-ŞAHİN: DÜNYADA BARIŞA İHTİYAÇ VAR NEW YORK (A.A) - 24.03.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, BM Genel Kurulunda TÜRKSOY tarafından düzenlenecek Nevruz kutlamasıyla ilgili olarak, ''BM'de Nevruz'u kutlarken 88 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin barış üzerine kurulduğunu bir kez daha tüm dünyaya hatırlatmak durumundayız, çünkü bugün dünyanın herşeyden önce barışa, huzura, dostluğa, kardeşliğe ihtiyacı var'' dedi. Şahin, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan'ın evsahipliğinde, Times Meydanındaki Marriott Marquis Otelinde kendi onuruna düzenlenen resepsiyonda, New York ve çevresinde yaşayan Türk toplumu mensuplarıyla görüştü. Son derece kalabalık bir davetli topluluğunun bulunduğu resepsiyona, AK Parti Çankırı Milletvekili ve TBMM Türkiye-ABD Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Suat Kınıklıoğlu ve Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertuğrul Apakan da katıldı. TBMM Başkanı Şahin, Büyükelçi Namık Tan ve New York Başkonsolosu Mehmet Samsar'ın ardından Türk toplumuna hitaben bir konuşma yaptı. İki gündür bulunduğu New York'ta ABD'deki Türk toplumunun hem sayısının hem de ABD'deki sosyal ve ekonomik hayata katkılarının giderek arttığını görmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Şahin, Türk toplumunun kurdukları derneklerle sivil toplum alanında da etkin bir konuma doğru süratle ilerlediğini belirtti. Türk derneklerinin başkan ve yöneticileriyle biraraya geldiğini, onlardan çalışmaları ve gelecekle ilgili öngörüleri hususunda bilgi aldığını anlatan Şahin, resepsiyondan hemen önce Türk işadamlarının kurdukları derneklerle de görüştüğünü bildirdi. Şahin, ''Ticari ve ekonomik alanda burada yaşayan Türk insanı gerçekten gayretli bir çalışma içerisinde, daha fazla üretim yapayım, daha fazla istihdam sağlayayım, Türkiye ile ABD arasındaki ticaret potansiyelinin arttırılmasına katkıda bulunayım diye bir gayret içerisinde olduklarını gördüm, tabii bundan da memnun oldum'' dedi. ABD'deki Türk toplumunun idari alanda da önümüzdeki süreçte söz sahibi olmaya başlayacaklarına inandığını belirten Şahin, ''İnşallah yakın gelecekte buradaki Türk toplumu, siyasi hayatta da kendisini göstermeyi başaracaktır diye görüyorum, düşünüyorum, şimdiden sizlere bu alanda da başarılar diliyorum'' dedi. -BM'DE NEVRUZ KUTLAMASI- New York'ta BM Genel Kurulunda bugün çok anlamlı bir törene katılacağını belirten Şahin, Türk Cumhuriyetlerinin kültür bakanlarının, Türk kültürünü dünyaya tanıtmak ve gelişmesini sağlamak amacıyla kurdukları Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı'nın (TÜRKSOY) BM'de 'Uluslararası Nevruz Günü'' günü kutlaması düzenleyeceğini hatırlattı. Türk dünyasında her yıl 21 Mart'ta Nevruz Bayramının kutlandığını ve Nevruz'un Farsça'da ''Yeni Gün'' anlamına geldiğini ifade eden Şahin, ''Nevruz bizim coğrafyamızda asırlardır barışın, dostluğun ve kardeşliğin simgesi olarak kutlanır'' dedi. Şahin, şöyle devam etti: ''Nevruz'u BM'de kutlayacağız ve tüm dünyaya Nevruz dolayısıyla barışın, sevginin, dostluğun ve kardeşliğin bir kez daha hatırlatılması gibi bir işlev yerine getireceğiz, zaten barış, dostluk, kardeşlik deyince bizim kültürümüz,bizim medeniyetimiz akla gelir.'' Bu yıl Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 88., TBMM'nin açılışının da 91. yıldönümünün kutlanacağını belirten Şahin, ''TBMM Başkanı olarak oturduğu koltuğun, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Kurtuluş Savaşının Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de TBMM'nin ilk başkanı olarak oturduğu koltuk'' olduğunu söyleyince salonda büyük bir alkış koptu. Atatürk'ün Cumhuriyeti yurtta ve dünyada barış temeli üzerine kurduğunu söyleyen Şahin şöyle konuştu: ''BM'de Nevruz'u kutlarken 88 yıl önce Türkiye Cumhuriyetinin barış üzerine kurulduğunu bir kez daha tüm dünyaya hatırlatmak durumundayız, çünkü bugün dünyanın herşeyden önce barışa, huzura, dostluğa, kardeşliğe ihtiyacı var. Hala niye kan dökülüyor, hala niye insanların üzerine onların sonlarını getirecek füzeler fırlatılıyor, bombalar atılıyor? TBMM Başkanı olarak Amerika'ya gelirken, BM'nin Nevruz'la ilgili bu kutlamasına katılmak ve bu mesajları vermenin özellikle içinden geçtiğimiz şu süreçte önemli olduğunu düşündüğüm için buradayım.''