-Şahin: Dünya durdukça bu Türk yurdu duracak BİTLİS (A.A) - 21.09.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, ''Ne olursa olsun, ne şekilde yapılırsa yapılsın, ilelebet, dünya durdukça, bu Türk yurdu duracak. İnsanlık yaşadıkça, hayat devam ettikçe, Türk milletinin varlığı bu gök kubbenin altında devam edecek'' dedi. Bitlis Polis Meslek Yüksekokuluna (PMYO) düzenlenen saldırıda şehit düşen öğrenci için Bitlis okul bahçesinde düzenlenen törene katılan Şahin, terör örgütünün, bu ülkeyi bölmek gibi iğrenç bir amaca yönelik olarak, hiçbir hedef ayrımı gözetmeksizin, saldırılar gerçekleştirdiğini söyledi. Şahin şunları söyledi: ''Bu saldırılar, bizi öncelikle milletçe daha çok birbirimize bağlamakta, mili birlik ve dayanışmamızı daha da güçlendirmektedir'' diyen Şahin, şöyle konuştu: ''Genç kardeşimizi kaybetmiş olmanın hepimizde büyük bir üzüntüsü var. Ancak okul müdürü arkadaşımızın ve onun sözcülüğünde tüm meslektaşlarımızın, tüm milletimizin her yerde her zaman haykırdığı ve ifade ettiği gibi, terör örgütü, bu ülkeyi bölmek gibi, iğrenç bir amaca yönelik olarak hiçbir hedef ayrımı gözetmeksizin saldırılar gerçekleştiriyor. Bu saldırılar, bizi öncelikle milletçe daha çok birbirimize bağlamakta, mili birlik ve dayanışmamızı daha da güçlendirmekte. Bu saldırılar, devletimizin güvenlik güçlerinin, mülki idare makamlarının, yargının, askeri kuruluşların, topyekun devlet ve milletin, daha çok bu ülkeyi sahiplenme, savunma ve öldürtmeme hedefine yönelik kararlığını güçlendirmekte. Şunu arzu ediyoruz; terör örgütü bu tür eylemlerine fırsat bulmasın ve bulamasın. Bugün gerçekleşen hain saldırı iğrenç bir saldırı. Esasında bir Arslan'ımızı bizden alabilmiştir ve kapabilmiştir.'' Örgütün birçok Arslan'a göz diktiğini ve bu niyetle hareket ettiğini dile getiren Şahin, fakat anında, kahramanca verilen karşılık sonucunda, örgütün hain emeline sadece bir Arslan ile ulaşabildiğini kaydetti. Şahin, şöyle devam etti: ''Arslan'ın kahraman arkadaşları, güvenlik güçlerimiz, ilgili amirlerin sevk ve idaresinde, başlatılan takipler, devam edecek ve ediyor. Ama ümit ediyorum ki Arslan Akkaya yiğidimiz, evladımız ve kahramanımız, yolculuğunda geride meslektaşlarının, ağabeylerinin, arkadaşlarının, bu ülkenin bekçilerinin, kendi kanını yerde bırakmadıklarını, bırakılmadığını, görmenin huzurunu ayrıca İnşallah yaşayacak. Kendisine ebedi hayatında, ilahi makamda, cenabı hakkın bütün şehitlere, iyi insanlara ve iyilik sahiplerine sonsuz olan merhamet duygusuyla tecelli eden rahmetinin, nail ve nasip olmasını için dua ve niyaz ediyoruz. Arslan, kardeşimiz eriştiği şahadet mertebesi itibariyle, bizim eksik duamıza, sınırlı kelimelerle ifade ettiğimiz temennimize muhtaç değil. Ama burada bulunan Bitlisli hemşehrilerimiz ve inanan birer insan olarak hepimiz inancımız gereği bu duamızı kendisine göndermek ve ifade etmek ihtiyacını hissediyoruz. Onun için dua ediyoruz. Bu ifademizi paylaşıyoruz. Cenabı haktan kendisine rahmet diliyorum. Arkadaşlarına, güvenlik teşkilatımıza ve yüce milletimize baş sağlığı diliyorum. Yolun açık olsun. Mekanın cennet olsun. Yüce Allah yardımcın olsun. Merhametiyle sana muamele eylesin. Sevgili yiğidim benim güzel kardeşim Arslan Akkayam.'' Arslan'ın cenazesi daha sonra okulun bahçesinden polis helikopteriyle memleketi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine gönderildi.