Şahin: Darbeler olmasaydı şimdi G-8 ülkesiydik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, "Eskiden olduğu gibi hükümetlerin ensesinde kimse boza pişiremeyecek. Bu milletin ensesinde artık kimse boza pişiremeyecek" dedi.

AK Parti'nin kuruluşunun 12. yıl dönümü dolayısıyla bir düğün salonunda yapılan törende konuşan Şahin, AK Parti'nin 12 Eylül anayasa referandumuna kadar sadece hükümet olduğunu referandumdan sonra AK Parti'nin iktidar olduğunu söyledi.

Türkiye'de o tarihe kadar hükümet olmuş siyasi partilerin gerçek anlamda iktidar olamadıklarını, Türkiye'de vesayet rejiminin hüküm sürdüğünü, gerçek iktidarların asker ve sivil bürokratlar olduğunu dile getiren Şahin, "Türkiye darbelerden çok çekti. Türkiye darbeleri yaşamasaydı, darbelerle çok zaman kaybetmiş olmasaydı inanıyorum ki şimdi G-8 ülkeleri arasında yer alırdı. Yani dünyanın en gelişmiş 8 ülkesi arasında yer alırdı. Şimdi G-20 ülkeleri arasındayız. Ama AK Parti bir hedef koydu. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına Türkiye'yi 2023'te sokacağız. Artık Türkiye'de milletin iradesi dışında başka iradelere ekmek yok. Eskiden olduğu gibi hükümetlerin ensesinde kimse boza pişiremeyecek. Bu milletin ensesinde artık kimse boza pişiremeyecek. Yanlış yapanlar yargıda hesap verecek. Nitekim veriyorlar. Bütün bunları yaptığımız anayasal değişikliklerle sağladık" diye konuştu.

"Bundan sonra hiç kimsenin aklından darbe ederim, müdahale ederim, muhtıra falan diye geçmesin" diyen Şahin, Türkiye'nin artık bunları geride bıraktığını, yaşananların herkese ders olacağını belirtti.

Mısır'daki gelişmeler

Mısır'da seçimle gelen bir iktidarın darbeyle yıkıldığını ve akabinde sokaklara dökülen halkın keskin nişancılar tarafından vurularak öldürüldüğünü anlatan Şahin, "Askeri darbeyi gerçekleştiren hükümetin Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı (Muhammed el) Baradey istifa etmiş, inanıyorum ki Mısır'da dökülen bu kan darbecileri boğacaktır. Darbeciler bir an önce akıllarını başlarına almalıdır. Mısır halkı oyuna, tercihine sahip çıkıyor. Saygı duyuyoruz ve destek veriyoruz. Ölüm pahasına oyuna, tercihine sahip çıkan halka ancak saygı duyulur" sözlerini ekledi.

Bir an önce Mısır'da darbe yapanların akıllarını başlarına alması gerektiğini ve durum değerlendirmesi yapmaları gerektiğini kaydeden Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Görevden uzaklaştırdıklarını yeniden göreve davet etmelidirler. Eğer bunu gururlarına yediremiyorlarsa başta Mursi olmak üzere tüm siyasileri serbest bırakmalılar, Mısır halkını seçime götürmeliler. Dünyanın demokrasi denilince mangalda kül bırakmayan ülkeleri, kim demokrasi sınavında samimi, kim değil, ortaya koydular. Daha önce 60 civarında Mısırlı şehit edilmişti, şu anda tam sayıyı bilmiyoruz. Bu Mısırlıların katili sadece darbeciler değil, doğrudan veya dolaylı yoldan destek veren ülkeler ve onların yöneticileridir."

"Birleşmiş Milletler, Arap Birliği, özellikle Avrupa Birliği olmak üzere, üzerilerine düşeni yapmalıdır" diyen Şahin, şöyle devam etti:

"Birleşmiş Milletler ne güne duruyor? Siz ne için birleştiniz? Dünyada insanlığın refahı için bir araya gelinmedi mi? Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler olduğunu göstermelidir. Özellikle Birleşmiş Milletlerin daimi üyeleri başta ABD, Rusya, Fransa ve Çin olmak üzere ağırlığınızı daha fazla koymalısınız. Mısır'da daha fazla kan akmasını önleyici tedbirler almalısınız. Türkiye Mısırlı kardeşlerinin yanındadır, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Bundan sonra bu akan kanın durması için atılacak adımların yanında olacaktır."

AK Parti'nin iktidarı

AK Parti'nin tam 10 yıl 8 ay 13 gündür iktidarda olduğunu ve böyle bir partinin kuruluşunda bulunmaktan gurur duyduğun altını çizen Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kurulduğu günden 14 ay 19 gün sonra iktidara gelmiş bir siyasi parti. Dünya siyasi parti tarihinde böyle başarılı olmuş başka bir örnek var mı? Türk siyasi tarihinde böyle bir örnek yok bunu biliyoruz. Nedir bunun sebebi? Siyasi analistler, siyasi partileri iki kategoride değerlendirirler, tavandan gelen, tabandan gelenler. Halkı yönlendirmeye çalışan, halkın yönlendirdiği siyasi partiler. AK Parti tavandan değil, tabandan gelen siyasi parti, AK Parti halkı yönlendirmek için değil, halkın yönlendirdiği, halkın rotasını çizmiş bir parti oldu. Bu partinin kurucularından olmaktan büyük onur duyuyorum. Özellikle AK Parti'nin grup başkan vekillerinden biri olmaktan gurur duyuyorum. AK Partimiz milletimize hizmet yolunda emin adımlarla geleceğe yürüyecektir."

Şahin, Necip Fazıl Kısakürek'in, Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Gül ve diğer arkadaşlarının üzerinde büyük etkileri olduğunu belirterek, Kısakürek'in, "Zindandan Mehmet'e Mektup" şiirinin son dizelerini okudu.