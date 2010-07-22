Şahin: Darbe kanunu değiştirilmeli

T24- Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin’den Anayasa’yla değişikliyle ilgili önemli bir öneri geldi. Şahin, darbe yapılmasına imkan tanıyan kanunun değiştirilmesini istedi.

Kılıçdaroğlu'ndan Başbakan'a: 12 Eylül'le hesaplaşmak istiyorsa...

TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, gazetecilerin referandumla ilgili sorularını yanıtladı.

TBMM Başkanı Şahin, 12 Eylül darbesinin ardından asıl mağdurun kim olduğu tartışmaları yapıldığı anımsatılarak, ''12 Eylül'ün asıl mağduru kim?'' sorusunu şöyle yanıtladı:

''Türk halkıdır, Türk halkının iradesi mağdur olmuştur. Çünkü Türk halkının iradesinin tecelli ettiği Meclis kapatılmıştır. Asıl mağduriyet, halkımıza dönüktür. O nedenle o tür tartışmaları bile gereksiz görüyorum.

Türkiye'nin daha da demokratikleşmesi, millet iradesinin üzerinde başka güçlerin olmaması, millet iradesini ıskata ve ortadan kaldırmaya yönelik her türlü teşebbüsün önünün birtakım yasal düzenlemelerle kesilmiş olması veya kesilecek olması, bana göre Türkiye'de ileri bir adımdır."

'REFERANDUM GÖRÜŞÜNÜ AÇIKLADI DEMEYİN'

Mehmet Ali Şahin, bu cümlelerinin, ''Meclis Başkanı, anayasa değişikliğine ilişkin referandumda görüşünü belirtti'' şeklinde yorumlanmamasını isteyerek, bunun, genel bir değerlendirme olduğunu kaydetti.

'35. MADDE DEĞİŞTİRİLSİN'

''Darbenin yasal dayanağı olduğu iddia edilen İç Hizmet Kanunu 35. maddesinin değiştirilmesi gerekir mi?'' sorusunu Şahin, ''Değiştirilse iyi olur diye düşünüyorum. Şu ana kadar değiştirilmemiş olmasını da bir eksiklik olarak görürüm. Türkiye'de millet iradesini savunmak ve millet iradesinin yansıdığı parlamentonun hukukunu korumak, herkesin görevidir'' diye yanıtladı.





Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesi:



"Silahlı Kuvvetler'in vazifesi, Türk yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kollamak ve korumaktır."