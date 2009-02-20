Şahin: Bulduğu arsa pahalı geldi vazgeçtim

’8 numaralı belge’ Bakan Şahin’in çıktı

Alabileceğim arsa sordum



Yıldız eski tanıdığım

Şahin, şunları söyledi: "Sanıyorum geçen yıldı. Formula- 1 yarışları için Akfırat beldesine gitmiştim. Ben bu pistin inşaatı ve yapımı sırasında görev üstlenmiştim. Aynı şekilde belediye başkanı da görev üstlenmişti. İşadamı Ayhan Bermek’in oraya yakın bir villası vardı. Beni davet etti.Orada benim de alabileceğim bir arsa var mı diye sordum. Belediye başkanı da bu konuda bana yardımcı olabileceğini söyledi. Bir süre sonra beni aradı. 1.5 dönümlük bir arsa bulduğunu ve 150 bin liraya alabilceğimi, bunun için vekaletname gördermememi istedi. Ben de vekaletnameyi gönderdim.Ama daha sonra bunun çok ciddi bir para olduğunu, üzerine bir şey yapmak için de para ayırmam gerekeceğini, Ankara’da oturduğum için buradan yararlanamayacağımı düşünerek vazgeçtim. Vekaletnameyi hiç kullanılmadığı için unuttum gitti. Yıldız’ı, başarılı bir belediye başkanı olarak tanırdım. Başına gelenleri basından öğrendim, üzüldüm. Kendisini öğretmenliğinden beri, çok eskiden tanırım. Bundan sonrası yargının işi."