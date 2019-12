-ŞAHİN BAN Kİ-MUN'LA GÖRÜŞTÜ NEW YORK (A.A) - 24.03.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile görüşen TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, ''Biz Türkiye olarak bir an önce, Libya halkının daha fazla can kaybına yol açılmadan, toprak bütünlüğü içerisinde huzura kavuşmasını arzu ediyoruz'' dedi. Şahin, New York'ta BM Genel Merkezinde, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile görüşmesinin ardından Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliğinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Görüşmede, Libya konusunun gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Şahin, Libya konusunda da kısa bir değerlendirme yaptıklarını belirtti. -LİBYA- TBMM'de, Libya'da istikrar ve güvenliğin yeniden sağlanmasına yönelik uluslararası çabalara çok boyutlu katkıda bulunmak üzere hazırlanan hükümet tezkeresinin kabul edildiği haberini aldıklarını söyleyen Şahin, ''Genel Sekreter'le görüşmemizde, Türkiye olarak dünya barışına katkı açısından yaptıklarımız ve bundan sonra bu konuda iyi niyetle yapacağımız işler ve atacağımız adımlar konusunda karşılıklı fikir alışverisinde bulunduk'' dedi. Şahin, Libya konusunda basında ''Fransa çözümü bombaladı'' başlığıyla yer alan haberlere yönelik sorulara ise şöyle yanıt verdi: ''Türkiye'nin dış politikasını hükümet ve Dışişleri Bakanlığı yürütür, o nedenle Meclis Başkanı olarak başka ülkeleri suçlayıcı bir takım değerlendirmeler yapmak doğrusu benim işim değil. Onu Türkiye'de icra görevini yerine getiren hükümet ve hükümetin yetkilileri gerekirse yaparlar. Meclis olarak bize bir görev düştüğünde, geçmişte bunu yaptık, bugün de TBMM, Libya olaylarıyla ilgili hükümetin göndermiş olduğu tezkereyi görüştü ve kabul etti. Fransa ile ilgili bir değerlendirme yapılacaksa onu hükümet yapar.'' -BM'DEKİ NEVRUZ KUTLAMASI VE EN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER ZİRVESİ- Şahin, görüşmede asıl olarak Genel Sekreter Ban'a, TÜRKSOY'un katkılarıyla BM'de bugün yapılacak Nevruz etkinliklerine verdiği destek nedeniyle teşekkür ettiğini belirterek ''Çünkü Nevruz'un ruhunda barış var, dostluk var, kardeşlik var. BM'nin hedefleriyle bu örtüşmektedir'' dedi. -GENEL SEKRETER BAN'DAN TÜRKİYE'YE ÖVGÜ- Bir soru üzerine, Genel Sekreter Ban'ın toplantıda kendisine Türkçe teşekkür ettiğini belirten Şahin, Türkiye ile çok güzel şeyler söylediğini de aktardı. Şahin, ''(Genel Sekreter) Özellikle Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ve Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece bölgesel değil, küresel anlamda liderlik yaptıkları tespitini ortaya koydular ve Türkiye'nin hem bölge hem dünya barışına çok önemli katkılarda bulunduğunu ifade ettiler. Tabii TBMM Başkanı olarak bu tespitlerden memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim'' dedi. ''Genel Sekreter Ban'la ilk kez mi görüştünüz?'' sorusu üzerine ise Şahin, ''Evet kendisiyle daha önce görüşme fırsatımız olmamıştı, ilk defa görüştüm'' dedi. TBMM Başkanı Şahin, bu gece BM Genel Kurulu'nda TÜRKSOY tarafından düzenlenecek Nevruz Kutlamasına, ardından da Türk Kültür Merkezi ve Türk Amerikan Dernekleri Konseyi tarafından verilecek ''4. Geleneksel Dostluk Yemeğine'' onur konuğu olarak katılacak.