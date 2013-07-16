Şahin: Anayasa taslağında uzlaşılırsa tutuklu milletvekilleri sorunu çözülebilir

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun üzerinde uzlaşmaya vardığı 48 maddenin TBMM’den geçirilmesi için muhalefete çağrıda bulunarak, maddeler içinde yer alan 14. Madde’yle ilgili düzenlemenin tutuklu milletvekilleri sorununu da çözebileceğini ifade etti

Mehmet Ali Şahin, şöyle konuştu:

“83. Madde’de mutabakat sağlayamadık ama 14. Madde'yi muhafaza etmedik, çıkardık. Ben şu haliyle tutuklu vekiller sorununun, 48 madde Meclis’ten çıkarsa çözüleceği kanaatindeyim. 83. Madde ‘Milletvekilleri Meclis’in kararı olmadan sorguya çekilemez, tutuklanamaz’ der. İstisnası var. Bir de 14. Madde kapsamına giren suçlar var. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmezliğini ihlal eden suçlar…

Bu arkadaşlar, milletvekili olduktan sonra tutuklanmadılar. Haklarındaki iddialar nedeniyle daha önce tutuklanmışlardı, daha sonra milletvekili seçildiler. 83. Madde’nin 14. Madde’ye yaptığı atfı ortadan kaldırırsanız, milletvekilleri dokunulmazlık ihlalinden yararlanırlar diye düşünüyorum. Bundan milletvekillerin hepsi yararlanır. Benim kişisel değerlendirmem budur.”

Muhalefeti “48 madde” için mesafeli durmakla eleştiren Şahin, “CHP, ‘Komisyon karar alırsa bakarız’ deniyor. MHP, ‘hodri meydan’ dedi, sonra ‘bunlar gereksizdir, 2015’in sonuna atalım’ dedi. Bu, ‘Biz anayasayı yapmak değil, yaptırmamak için masada bulunuyoruz’ anlamına gelir. 48 madde içinde temel hak ve özgürlüklerle ilgili sınırlama nedenlerini büyük ölçüde kaldıran düzenlemeler var” diye konuştu.