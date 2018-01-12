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Şahin Alpay'ın avukatı karara itiraz etti

Ümit TÜRK / İSTANBUL, (DHA) FETÖ'den tutuklu bulunan kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski yazarı Şahin Alpay'ın avukatı, Anayasa Mahkemesi'nin "hak ihlali" kararı sonrası İstanbul 13

12 Ocak 2018 19:45

Ümit TÜRK / İSTANBUL, (DHA) FETÖ\'den tutuklu bulunan kapatılan Zaman Gazetesi\'nin eski yazarı Şahin Alpay\'ın avukatı, Anayasa Mahkemesi\'nin \"hak ihlali\" kararı sonrası İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin verdiği tutukluluk halinin devamı kararına itiraz etti.
Alpay\'ın avukatı Aynur Tuncel Yazgan tarafından üst mahkeme olan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkeme\'sine sunulan dilekçede, \"Anayasa Mahkemesi\'nin müvekkil hakkında verdiği hak ihlali kararından sonra 11.01.2018 günü salıverilme istemimiz üzerine tutukluluğun devamı kararı veren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçesinde, Anayasa Mahkemesi kararlarının Resmi Gazete\'de yayımlanmasından sonra hüküm ve sonuç doğuracağını ifade etmiştir. Ancak Anayasa Mahkemesi içtüzüğünün 58. maddesine göre Genel Kurul kararlarından yalnızca iptal ve itiraz başvurularına ilişkin olanlarının Resmi Gazete\'de yayımlanma zorunluluğu vardır. \"Diğer kararların hangilerinin Resmî Gazete\'de yayımlanacağına Başkanlıkça karar verilir\" dolayısıyla 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin Anayasa Mahkemesi Başkanlığı yerine geçerek ihlale ilişkin kararın Resmi Gazete\'de yayımlanmasından sonra hüküm ve sonuç doğuracağına karar vermesi düşünülemez\" ifadesine yer verildi. 
Dilekçede, Şahin Alpay hakkında verilen tutukluluğun devamına ilişkin kararın kaldırılarak, Anayasa Mahkemesi\'nin kararı dikkate alınarak salıverilmesine karar verilmesini talep etti. 

 

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