Şahin Alpay'a tahliye... (1)

Ümit TÜRK/İSTANBUL, (DHA)- ANAYASA Mahkemesi'nin FETÖ davasında tutuklu yargılanan eski Zaman gazetesi yazarı Şahin Alpay hakkında verdiği hak ihlali kararını değerlendiren İstanbul 13
17 Mart 2018 02:35
Ümit TÜRK/İSTANBUL, (DHA)- ANAYASA Mahkemesi\'nin FETÖ davasında tutuklu yargılanan eski Zaman gazetesi yazarı Şahin Alpay hakkında verdiği hak ihlali kararını değerlendiren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi oy birliğiyle tahliye kararı verdi.
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