Şahin Alpay AYM'ye başvurdu: Ev hapsi kaldırılsın

20 ay tutuklu kaldıktan sonra Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hak ihlali kararları ile ev hapsi şartıyla tahliye edilen eski Zaman gazetesi yazarı Şahin Alpay, bu kontrolün kaldırılması için Anayasa Mahkemesi’ne tedbir talebinde bulundu.

Gazeteci Şahin Alpay, 30 Temmuz 2016’da FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanmış, 8 Eylül 2016 tarihinde AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştu.

Başvurudan 9 ay sonra Nisan 2017’de hakkında aynı suçlamayla iddianame düzenlenmiş, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi de iddianameyi kabul ederek 18 Eylül 2017’de yargılamaya başlamıştı. AYM, Alpay’ın bireysel başvurusunu 11 Ocak 2018’de yani başvurudan 1 yıl 4 ay sonra karara bağlayarak, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ve ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğini tespit etmişti. Bu kararın ardından tutukluluk halinin sona erdirilmesi için yapılan başvuru yargılamanın sürdüğü yerel mahkemece reddedilmişti.

Alpay, bunun üzerine tahliye talebinin reddedilerek hak ihlaline uğradığı gerekçesiyle AYM’ye ikinci kez başvuruda bulundu. AYM, 15 Mart 2018 tarihli kararı ile Alpay’ın “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini” belirterek, kararın bir örneğinin “tutukluluk halinin sona erdirilmesi suretiyle ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmetti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi de Alpay’ın tahliyesine ve yurtdışına çıkış yasağı ile birlikte “konutunu terk etmemek” şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verdi.

Amaç yeniden tutuklamak

Alpay, önceki gün AYM’ye avukatı Aynur Tuncel Yazgan aracılığıyla yeni bir bireysel başvuruda bulundu. Avukat Yazgan, başvuru formunda, yargılama aşamasında esas hakkındaki mütalaanın açıklandığını anımsatarak, duruşmanın karar verilmek üzere 10-11 Mayıs tarihlerine ertelendiğini kaydetti. “Hedefin, tıpkı Mehmet Altan’a yapıldığı gibi müvekkil hakkında da mahkumiyet hükmü kurarak müvekkili yeniden tutuklamak olduğu, böylelikle müvekkil hakkında ihlali giderici gerçek bir işlem yapılmak istenmediği gün gibi ortadadır” ifadelerini kullanan Yazgan, ev hapsi tedbirinin kaldırılmasının Alpay’ın sağlık sorunlarına çare ararken daha rahat davranmasına yol açacağını belirtti.

Gece yarısı denetim

Yazgan, konutu terk etmeme tedbiri kapsamında kolluğun gün içinde belirsiz zamanlarda, hatta gece yarısına denk düşen saatlerde denetime geldiğini ifade etti. Bu nedenle Alpay’ın uyku, dinlenme, konuk ağırlama, özbakım gibi uğraşlarını düzenlerken sürekli tedirginlik yaşadığını söyleyen Yazgan, müvekkilinin özel yaşamının gizliliği ve aile yaşamına saygı hakkının da ihlal edildiğini kaydetti. Yazgan, bu kontrol tedbiri ile kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının da ihlal edildiğini vurguladı. AYM’nin ikinci hak ihlali kararının gereğini yerine getirmeyen yerel mahkemeler hakkında suç duyurusunda bulunulmasını da talep eden Yazgan, bu mahkemelerde görevli hâkimler hakkında disiplin soruşturması açılması için Hâkimler Savcılar Kurulu’na yazı yazılmasını da istedi.