-ŞAHİN ADLİ TIP KURUMU'NA SEVK EDİLECEK İSTANBUL (A.A) - 06.01.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin'in, hakkında rapor düzenlenmesi için Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Kurulu'na sevk edilmesi kararlaştırıldı. Davaya bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince celse arası alınan değişik iş kararında, Adli Tıp Kurumu Başkanlığından gelen yazıda sanık için Kadıköy 3. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen dava dosyası kapsamında rapor hazırlandığı, bu nedenle dosyanın iade edildiğinin belirtildiği kaydedildi. Bu yazıda sanığa ait tedavi evrakının dava sanıklarından Levent Ersöz'e ait tedavi evrakının bulunduğu çuvaldan çıktığının bildirildiği ifade edilen kararda, Şahin'e ait evrakın gönderilerek sanığın Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Kurulu'na sevk edilmesine karar verildiği belirtildi. Şahin'in hastalığının TCK'nın 32. maddesi kapsamında cezai ehliyetini etkileyip etkilemediği hususunda rapor verilmesini isteyen mahkeme heyeti, sanığın avukatlarının Adli Tıp Kurumu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulması yönündeki talebinin, duruşmada işlenen suçlardan olmadığı için, reddine karar vererek, bizzat suç duyurusunda bulunabileceklerini kaydetti. Mahkeme heyeti, yine Adli Tıp Kurumu görevlilerinin reddine ilişkin taleplerin ise Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 24 ve devamı maddelerinde sayılan nedenlere dayanmadığı, soyut değerlendirmeler dışında bilirkişi olarak atanan görevlilerin tarafsızlığından şüphe edilecek bir neden bulunmadığı gerekçesiyle reddetti. Bu arada, mahkemenin ara kararı üzerine Şahin hakkında Gözlem İhtisas Kurulu'ndan 24 Ocak 2011 tarihine randevu alındığı belirtildi.