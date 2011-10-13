-Şahin: "Takip devam ediyor" TBMM (A.A) - 13.10.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Denizciler beldesinde Şehit Polis Kazım Şengül Polis Merkezi Amirliğine uzun namlulu silahlarla yapılan saldırı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, saldırıda 1 polisin şehit olduğunu, 1'i ağır 3 polis memurunun da yaralandığını açıkladı. ''Takip devam ediyor'' diyen Şahin, faillere ilişkin bir bilgi olup olmadığının sorulması üzerine ise ''Etkisiz hale getirilen teröristin üzerinden elde edilen bilgilerden kim olduğu, kimler olduğu zaman geçtikçe anlaşılır ama kimin ya da kimlerin olduğunun tahminini yapmak çok zor değil'' dedi.