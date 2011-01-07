-ŞAHİN: 10 GÜNDE BİTİRECEĞİZ KONYA (A.A) - 07.01.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, 11 Ocakta Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu ve Hukuk Muhakeme Usulleri Kanunu tasarılarının görüşmelerine başlanacağını belirterek, ''10 günde bitireceğiz. Kısa sürede bu kanunlar Meclisten çıkacak ve yasalaşacak'' dedi. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı ve Konya Ticaret Odası'nın Dedeman Konya Otel'de düzenlediği ''2009 Yılı Vergilendirme Ödül Töreni''nde konuşan Şahin, Türkiye'nin, büyük bir kalkınma hamlesi içinde dünyada saygın bir yere gelmek, insanının yüzünü güldürmek, herkesin işinin, aşının olduğu bir noktayı yakalamak için gayretli bir çalışma içerisinde olduğunu vurguladı. TBMM Başkanı Şahin, Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisiyle özel sektörün öncülüğünde kalkınacağını vurgulayarak, ''Devlete bu alandaki sorunları çözme görevi düşüyor. Devletin görevi, sanayicinin, esnafın, vatandaşın önünü açmaktır'' dedi. Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu ve Hukuk Muhakeme Usulleri Kanunu ile ilgili son gelişmeleri aktaran Şahin, şöyle konuştu: ''Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yasaları çıkarmak için, iktidar-muhalefet tüm partiler bir araya geldik. Grup Başkanvekillerini çağırdık. Hatta, muhalefet partilerinin Grup Başkanvekillerinden öneri geldi, 'bu temel kanunları geciktirmeyelim' diye. Borçlar Kanunu uzun süredir genel kurulun gündeminde beklemektedir. Aralık ayının başında, iktidar, muhalefet bir araya geldik. Önümüzdeki hafta ayın 11'inde bu üç temel kanunun görüşmelerine başlıyoruz. 10 günde bitireceğiz. Kısa sürede bu kanunlar Meclisten çıkacak ve yasalaşacak. Bu esnafımızın ve ticaret erbabımızın uzun süredir beklediği bir şey. Çünkü bu Meclis sizin Meclisiniz.''