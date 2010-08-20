-SAHİLE VURAN 58 BALİNA ÖLDÜ WELLINGTON (A.A) - 20.08.2010 - Yeni Zelanda'da sahile vuran 58 balinanın öldüğü bildirildi. Jonah Projesi adlı balina yardım örgütü başkanı Kimberly Muncaster, Yeni Zelanda'nın ıssız kuzey sahiline vuran 15 kara cinsi balinayı kurtarmak için seferber olan gönüllülerin bölgeye ulaştıklarında, daha önce sahile vurarak öldükleri belirlenen 58 balina bulduklarını söyledi. Muncaster, hayatta kalan 15 kara balinanın ise ''oldukça kötü durumda'' olduklarını belirtti. Balinaların sahile akşam saatlerinde vurduğunun sanıldığını kaydeden Yeni Zelanda Hayvanları Koruma Dairesi Başkanlığı'na bağlı toplum ilişkileri programı yöneticisi Carolyn Smith, bu nedenle balinaların kurtarılamadığını ifade etti. Uzak Kuzey Balina Kurtarma örgütüne bağlı eğitimli gönüllülerin Yeni Zelanda Hayvanları Koruma Dairesi Başkanlığıyla birlikte hayatta kalan balinaları yüzdürmeye çalıştıklarını belirten Smith, ağırlığı 1500 kilogramı bulan balinalardan her biri için 5 kişinin çalıştığını söyledi. Smith, Yeni Zelanda'ya bağlı Kuzey Adası'nın Kaitaia kasabasında etkili olan şiddetli yağış ile rüzgarın, balinaların derilerinin kuruyarak ölmesine engel olduğunu, ancak kurtarma gönüllülerinin işini zorlaştırdığını belirtti. Yeni Zelanda, dünyada sahile vurma sonucu meydana gelen balina ölümlerinde birinci sırada yer alıyor. Yeni Zelanda Hayvanları Koruma Daire Başkanlığı verilerine göre Yeni Zelanda sahilinde 1840 yılından beri 5 binden fazla balina ve yunus sahile vurarak öldü.