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Sahilde yürüyüş yoluna oturup kitap okudular

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, üniversite öğrencileri, sahildeki gezi yolunda yere oturup, kitap okudu

16 Mayıs 2018 19:21

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta, üniversite öğrencileri, sahildeki gezi yolunda yere oturup, kitap okudu. Yoldan geçenlere kitap da dağıtan üniversiteliler, okumanın önemine dikkat çekmek istediklerini söyledi. 
Bülent Ecevit Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, \'Her kitap bir yolculuk\' etkinliği düzenledi. Liman Caddesi\'nde bulunan sahil gezi yolunda kitap dağıtan ve kent sakinlerini kitap okumaya davet eden öğrenciler, sandalyelere ve yere oturarak, saatlerce kitap okudu. Ücretsiz kitapları alan bazı kişiler de öğrencilere destek olup, katılım sağlayarak, kitap okudu.

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